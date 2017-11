Von Michael Mader

Wörgl – Mehr Mobilität für das Tiroler Unterland verspricht der neue Fahrplan für Bus und Bahn, der am 10. Dezember in Kraft tritt: Pendler dürfen sich u. a. über eine schnelle Schienenverbindung am Abend mit dem neuen REX von Innsbruck (Abfahrt 16.50 Uhr) nach Wörgl (Ankunft 17.36 Uhr) freuen, Verstärkung für Fahrgäste aus Wildschönau kommt mit drei zusätzlichen Bus-Kursen. Eine Mutter aus der Wildschön­au dazu: „Vielen Dank. Das ist ein riesiger Fortschritt. Allerdings fährt zwischen 16.10 und 17.50 kein Bus in die Wildschönau“, merkte eine Mutter am Dienstagabend beim Öffi-Treff des Verkehrsverbunds Tirol (VVT) in der Neuen Mittelschule II in Wörgl an. VVT-Verkehrsplaner Andreas Knapp, LHStv. Ingrid Felipe, VVT-Geschäftsführer Alexander Jug sowie ÖBB-Regionalleiter René Zumtobel hörten sich dabei die Wünsche der rund 50 Besucher der Veranstaltung an – und notierten fleißig mit.

Kritik gab es u. a. an ungünstigen Verbindungen für Schüler aus Kirchbichl, Langkampfen oder Angath. Genau anschauen wollen sich die Experten die „schlechte Verbindung“ von Innsbruck aus zur Firma Sandoz in Schaften­au. „Da geht es um Hunderte Leute, das geht mit dem Bus nicht, sondern nur mit dem Zug“, erklärt Knapp. Laut Jug gebe es die REX-Verbindungen, die Schwierigkeit sei nur, dass der Zug nicht so oft stehen bleibe: „Da gibt es eine Interessenabwägung von möglichst schnellen Verbindungen mit wenig Halten und Haltestellen in jedem Ort.“

„Wir waren heute bei den Bürgermeistern in Scheffau, Ellmau und Söll. Da wollen wir ein tolles Paket schnüren“, verkündete Knapp. Das brauche es auch: Eine Scheffauerin bemängelte, dass an Sonn- und Feiertagen kein Bus zwischen Scheffau und Wörgl fahre. „Solche Sachen funktionieren gut in Regionen, wo auch beispielsweise die Seilbahnen, die Gemeinde und der Tourismusverband mitfinanziert“, erklärte Mobilitätslandesrätin Felipe.

Gerade für das Öffi-Angebot gab es aber auch Lob: „Ich bin im Jahr 60.000 Kilometer mit dem Auto gefahren, jetzt fahre ich 60.000 Kilometer mit dem Zug“, meinte ein Besucher. Wie gut die Angebote angenommen werden, zeigte eine Aussage von Zumtobel: „Besonders am Freitag haben wir ein Problem mit dem überfüllten Railjet. Das müssen wir noch lösen.“

Ebenfalls gelöst werden soll die Busanbindung in Kramsach, die laut Bürgermeister Bernhard Zisterer ein Problem darstelle. „Bei der Heimfahrt gehört die Anknüpfung Bahn und Bus besser verknotet. Es gibt ganze Autokolonnen mit Eltern, die ihre Kinder vom Zug abholen, und wir haben schon 17.500 Fahrzeuge pro Tag im Ort.“

Kritik gab es am Bahnhof in Wörgl bzw. dessen Vorplatz. „Wörgl hat als zweitwichtigster Bahnhof in Tirol keine Anzeigetafeln für die Busse und über den Abstellplatz für Fahrräder brauchen wir gar nicht zu reden“, ärgert sich ein Pendler. „Wir hatten schon Pläne, die wurden aber verworfen. Es ist in unserem Interesse, Wörgl weiterzuentwickeln, aber wir haben von der Stadt keine klare Aussage, wie es gewünscht wird“, merkt Felipe an.