Von Alexander Paschinger

Bichlbach – Auf der Fernpassstrecke wechseln sich 100-, 80- und 60-km/h-Zonen ab. Zwischen Bichlbach und Wengle/Lähn gilt ein 100er. Dort, auf der Kuppe des Ortsteiles Au, blinkt es derzeit ab und zu. Aufgepasst heißt es dann für die Autofahrer auf der B179. Denn in diesem Fall queren zumeist Kinder die Straße zur oder von der Bushaltestelle.

„Das funktioniert offenbar recht gut“, zeigt sich der Bichl­bacher Bürgermeister Klaus Ziernhöld mit der Anlage zufrieden: Die Kinder hätten sich bereits daran gewöhnt, bei Bedarf die gelbe Taste zu bedienen, die Autofahrer per gelbem Blinklicht zu besonderer Vorsicht mahnt.

Die Anlage, an deren Finanzierung sich die Gemeinde zu 50 Prozent beteiligt hat, gilt als Kompromiss, wie sowohl Ziernhöld als auch der Chef des Baubezirksamtes Reutte, Wolfgang Haas, erklären.

Es habe durchaus die Überlegung eines Tempolimits in diesem Bereich gegeben, sagt Haas. „Aber die Sichtweiten sind passend.“ Und auch den Anrainern sei klar, dass etwa ein 80er-Limit nicht wirklich von allen Verkehrsteilnehmern eingehalten würde. Für den Bichlbacher Ortschef wäre die Erlassung eines Tempolimits, das verkehrstechnisch gegen die Flüssigkeit des Verkehrs wirke, ebenfalls nicht die Maßnahme der ersten Wahl.

Noch weniger Freude hätte Ziernhöld aber mit einer Unterführung, wie sie etwa im Zuge der Fernpassstrategie in Tarrenz heuer errichtet wurde. Dort grub man die Mieminger Bundesstraße auf, verlegte eine über 20 Meter lange Röhre und so entstand um letztlich rund 300.000 Euro ein Fußgängertunnel. „Das steht von der Frequenz her nicht dafür“, schrecken den Bürgermeister die Kosten.

Haas betont, dass es sich in Bichlbach-Au um eine gezielt wirksame Maßnahme handle. Jedenfalls sei die Anlage nur zu wenigen Zeitpunkten des Tages in Verwendung. Dann helfe die Blinkanlag­e per Knopfdruck, die Aufmerksamkeit zu erhöhen, damit die Kinder zur Haltestelle kommen.

Das, so der Bichlbacher Dorfchef, sei außerdem seltener geworden. „Die drei Kinder von dort werden nämlich seit heuer auch mit unserem Shuttledienst zur und von der Schule gebracht.“