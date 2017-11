Innsbruck – Kirschrot ist für das kommende Jahr angesagt, zumindest was die Vignette betrifft. Seit Donnerstag ist die neue Klebevignette an den 6000 Verkaufsstellen im In- und Ausland erhältlich. Erstmals nach 20-jähriger Geschichte gibt es auch eine Alternative zum Pickerl: Die digitale Maut ist an das Kennzeichen des Autos gebunden und kann über die Website (www.asfinag.at) oder App („Unterwegs“) der Asfinag rund um die Uhr online gekauft werden. Mitte des kommenden Jahres soll sie dann auch online über den ÖAMTC verfügbar sein.

17-tägige Konsumentenschutzfrist beachten

Die digitale Version kostet mit 87,30 Euro gleich viel, wie die Klebeversion und ist ebenso lang gültig, nämlich von 1. Dezember 2017 bis zum 31. Jänner 2019. Aber Vorsicht: Während man die analoge Version nach dem Kauf sofort aufkleben und losfahren kann, gibt es bei der Online-Variante eine Konsumentenschutzfrist. Erst am 18. Tag nach dem Kauf ist die digitale Vignette auch gültig. Wenn man beispielsweise ab 1. Februar 2018 eine gültige digitale Vignette benötigt, muss man diese spätestens am 14. Jänner 2018 bestellen. Dafür bietet sie andere Vorteile: „Im Falle eines Scheibenbruchs ist keine Ersatzvignette mehr notwendig. Weil sie an das Kennzeichen gebunden ist, profitieren Besitzer von Wechselkennzeichen besonders davon, weil sie nicht mehr für jedes Fahrzeug eine eigene Vignette benötigen“, freut sich die ÖAMTC-Interessensvertretung.

Wer noch mit einer Entscheidung hadert kann die türkise Klebevignette bis zum 31. Jänner 2018 nutzen.

120 bis 3000 Euro: „Vignettensünder“ müssen tief in die Tasche greifen

Egal, ob digital oder geklebt: Die Kontrollen, ob ein Fahrzeug über eine Vignette verfügt, werden ohne Zweifel auch im kommenden Jahr wieder stichprobenartig stattfinden. Die Höhe für die Ersatzmaut bleibt mit 120 Euro bei Pkw und 65 Euro bei Motorrädern unverändert. Experimentieren – in dem man die Vignette etwa nur mit Klebeband befestigt, um sie anschließend wieder weitergeben zu können – sollte man aber nicht: „Ist eine bewusste Manipulation nachweisbar, verdoppelt sich die Ersatzmaut sogar“, erinnert ÖAMTC-Juristin Ursula Zelenka. Eine Ersatzmaut ist direkt vor Ort oder fristgemäß per Überweisung zu bezahlen, andernfalls drohen eine Anzeige sowie eine Geldstrafe zwischen 300 und 3000 Euro. (jazz)