Von Marco Witting

Innsbruck – ÖBB-Regionalmanager Rene Zumtobel, selten um einen Spruch verlegen, sprach in Anbetracht des Öffi-Angebots in Tirol von einem reichhaltigen Frühstücksbuffet – das mit dem bevorstehenden Fahrplanwechsel noch einmal aufgefettet werde. Für die Kunden sei es jedenfalls angerichtet. Und was die Zeitkarten betreffe auch im kommenden Jahr zum selben Preis, wie die zuständige LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) anfügte. Alles auf Schiene also im öffentlichen Nahverkehr – der aber noch einige Baustellen hat.

Im kommenden Jahr ganz reale – wenn etwa auf der Karwendelstrecke oder am Arlberg gebaut und die Bahnstrecke deshalb gesperrt wird. Oder jene Baustellen, die man lieber heute als morgen in Angriff nehmen würde, wenn es darum geht, in Landeck, Telfs oder Jenbach entsprechende Parkhäuser für die Pendler zur Verfügung zu stellen. „Wir waren hier noch nie so weit“, sagte Felipe, die hofft, dass sich in Jenbach in den kommenden Monaten die entsprechenden Verträge unterschreiben lassen. Gerade durch entsprechende Parkmöglichkeiten seien weitere Fahrgaststeigerungen möglich.

Der Verkehrsverbund Tirol (VVT) zählt erstmals über 100.000 Fahrgäste. Die Zahl der Jahreskartenbesitzer hat sich nach der Tarifreform auf über 25.000 Kunden mehr als verdoppelt. „Ich glaube nicht, dass hier schon der Stopp ist“, zeigt sich VVT-Geschäftsführer Alexander Jug optimistisch.

Das laut den Verantwortlichen angereicherte Angebot (siehe auch Factbox) wird über kurz oder lang aber auch einen Ausbau bei den Fahrzeugen mit sich bringen müssen. „Dessen sind wir uns bewusst. Und wir sind in Verhandlung darüber und hoffen im ersten Halbjahr 2018 zu einem Abschluss mit der neuen Fahrzeuggeneration zu kommen“, sagte Felipe. Im Einsatz wären diese neuen Waggons dann mit 2020. Bis dahin versucht man speziell im Unterland („Das boomt“, O-Ton Zumtobel) die Kapazitäten auszubauen. In den Spitzenzeiten in der Früh werde man aber auch in Zukunft nicht jedem Fahrgast einen Sitzplatz bieten können. Die Änderungen in den Fahrplänen sind auf www.vvt.at oder oebb.at abrufbar. Die neue Nachtschiene an Wochenenden und Feiertagen ins Oberland wird wohl Schichtarbeiter und Nachtschwärmer verstärkt ans Öffi-Buffet locken.