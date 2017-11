Innsbruck – Das Angebot in Tirols öffentlichem Verkehr wird mit 10. Dezember ausgeweitet: Neben einem Fahrplanwechsel sollen eine Nachtschiene ins Oberland, ein Pendler-REX ins Unterland, ein Direktbus nach Reutte und ein erweitertes Busangebot in Osttirol dem Auto Konkurrenz machen.

Als „Erfolgsjahr“ bezeichnet der Verkehrsverbund Tirol (VVT) das vergangene Jahr. 100.000 Fahrgäste durfte der VVT zu seinen Stammkunden zählen, die Zahl der Jahres-Ticket-Besitzer hat sich von 12.000 auf rund 25.000 mehr als verdoppelt. Mit dem Jahres-Ticket Land und Region sowie dem Semester-Ticket Land fruchtete die Tarifreform des Landes in drei neuen Netztickets, die für ein Jahr lang in allen Öffis Tirols gelten. „Wir haben ein unschlagbares Angebot zum Umsteigen gemacht und sehr viele haben das Angebot des Tiroltickets angenommen“, erklärt LHStv.in Ingrid Felipe. „2018 werden wir weitere neue Tarife anbieten.“

Fahrplanwechsel bringt geänderte Abfahrtszeiten

Mit den erweiterten Angeboten im öffentlichen Verkehr verschieben sich auch die Abfahrts- und Ankunftszeiten. VVT Geschäftsführer Alexander Jug appelliert, sich über die neuen Fahrpläne zu informieren. ÖBB Regionalmanager Personenverkehr René Zumtobel erklärt zum Fahrplanwechsel: „Sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr wird das Angebot der ÖBB in Tirol konsequent weiter ausgebaut.“

Berufspendler und Nachtschwärmer kommen zum Zug

Nach dem Unterland bekommt nun auch das Oberland eine Nachtschiene. Die beiden Nightliner aus dem Unterland werden dafür bis nach Landeck verlängert und verkehren samstags, sonntags und feiertags mit Halt an allen S-Bahn-Haltestellen.

Pendler können sich über ein neue REX-Verbindung an Samstagen zwischen Wörgl und Hochfilzen mit Weiterfahrt nach Saalfelden freuen. Bisher fuhr der REX von Wörgl nach Saalfelden nur unter der Woche. An den REX von Saalfelden nach Wörgl werden außerdem der EC nach München, der RJ nach Wien sowie der REX am Brenner angeschlossen.

Für Berufspendler zwischen Innsbruck und Wörgl wird es an Werktagen von Montag bis Freitag um 16.50 Uhr einen REX von der Landeshauptstadt ins Unterland geben.

Mit dem Bus in die Täler

Auch die Transportmöglichkeiten in Täler werden ausgebaut: Für die Wildschönau wird es morgens, mittags und nachmittags von Auffach nach Wörgl Busfahrten geben. Ab 15:05 fährt man stündlich zurück in die Wildschönau.

Im Lechtal reagiert man auf die Schließung der Oberstufe in Lechleiten: Der Regiobus Lechtal wird von Prenten nach Lechleiten verlängert. Schüler gelangen damit an Unterrichtstagen von Lechleiten bis zur Neuen Mittelschule Lechtal in Elbigenalp.

Wipptaler Nachtschwärmer können sich am Wochenende sowie am Feiertag mit vier neuen Kursen von Schönberg über Matrei nach Grieß am Brenner nach Hause bringen lassen. Anschluss ins Stubaital gibt es mit dem Nightliner ab Schönberg. Die beiden Busverbindungen ersetzen dafür die Nachtschiene (S-Bahn) ab Innsbruck um 01:32 Uhr.

Mehr Busfahrten für Reutte und Osttirol

Zwei Mal täglich nimmt die Linie 160X von Montag bis Freitag Fahrt von Reutte nach Innsbruck und zurück auf. Ein dritter Bus verkehrt jeweils bis nach Nassereith. „Mit einer Fahrzeit von rund 2 Stunden sind nun auch Tagesausflüge in die Landeshauptstadt mit den Öffis attraktiv. Eine rasche Weiterfahrt nach Wien ermöglicht der Anschluss des Direktbus an den Railjet; zurück aus Wien geht es mit dem Railjet am Abend“, verspricht der VVT in einer Aussendung.

Nach zahlreichen Rückmeldungen der Osttiroler, der Gemeinden und des Tourismusverbands verstärkt der VVT auch hier das Busnetz: Kurse, die an Schultagen fahren, werden mit Fahrplanwechsel ganzjährig geführt, alle Linien des Regio Osttirol fahren nun auch am Wochenende. Der Bahnhof Lienz ist damit als Verkehrsdrehscheibe gestärkt. Von den umliegenden Gemeinden geht es rasch nach Lienz und mit kurzem Umstieg weiter. Insgesamt werden so 500.000 km mehr pro Jahr befahren.

Schneller zwischen Schwaz und Telfs

Der Halt des Regiobus zwischen Schwaz und Telfs in Innsbruck entfällt. Das bedeutet künftig kommt man 20 Minuten schneller von Schwaz nach Telfs und umgekehrt.

In Innsbruck soll die neue Patscherkofelbahn über Ampass angebunden werden und das Ortszentrum Igls entlasen. Der Regiobus fährt daher im Winter ab Lanser Moos nicht mher über Lans und Igls nach Patsch, sondern über die alte Römerstraße.

Weitere Infos gibt es im IVB- und VVT-Kundencenter bzw. unter www.vvt.at oder der VVT SmartRide App. (TT.com)