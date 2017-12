Kufstein – Am Samstag, 9. Dezember, ist es wieder so weit: Von 8.30 Uhr bis 17 Uhr wird der aus Kiefersfelden kommende Verkehr bei der Stadteinfahrt auf der B 171 durch eine Ampel dosiert. Mit dieser Maßnahme soll an Samstagen die Zahl der Pkw auf der Schubertstraße (B 171) gesenkt werden.

Durch den Vignettenausweichverkehr von der A12 sind hier wesentlich mehr Pkw unterwegs. Dies macht sich besonders an jenen Wochenenden bemerkbar, an denen Wintersportler anreisen. 2015 war die Ampel erstmals im Probebetrieb genommen worden. Sie hat mittlerweile ihre Wirkung gezeigt, wie Erhebungen ergeben haben. Rund zehn bis elf Prozent weniger Verkehr werden seither an Samstagen auf der B 171 gezählt.

Die Pförtnerampel wird wieder jeden Samstag bis einschließlich 31. März (Ostersamstag) von 8.30 Uhr bis 17 Uhr eingeschaltet. (wo)