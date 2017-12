Innsbruck – Seit der Einführung der S-Bahn vor zehn Jahren haben sich die Fahrgastzahlen im Nahverkehr der ÖBB in Tirol auf 14,3 Millionen im Jahr mehr als verdoppelt. Ab dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag, den 10. Dezember, seien jeden Werktag über 390 S-Bahnen und REX-Züge für die Tirolerinnen und Tiroler auf Schiene, sagt ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair. In Summe würden im kommenden Fahrplanjahr rund 7,2 Mio. Zugkilometer in Tirol abgespult – rund 20.000 Kilometer jeden Tag.

Der neue Fahrplan bringt etliche neue Angebote. So verkehrt die Nachtschiene am Samstag, Sonntag und an Feiertagen (jeweils nachts von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag) mit Halt an allen S-Bahn-Haltestellen zwischen Kufstein und Landeck. Die beiden Nightliner (bisher zwischen Kufstein und Innsbruck) werden bis nach Landeck verlängert (00.30 Uhr Kufstein ab/01.40 Uhr Innsbruck an/01.50 Uhr Innsbruck ab/03.19 Uhr Landeck-Zams an sowie 02.30 Uhr Kufstein ab/03.40 Uhr Innsbruck an/03.50 Uhr Innsbruck ab/05.23 Uhr Landeck-Zams an). Dazu gibt es eine Nachtschiene vom Oberland nach Innsbruck: (01.42 Uhr Land­eck-Zams ab/02.55 Uhr Innsbruck an/03.00 Uhr Innsbruck ab/04.10 Uhr Kufstein an).

Im Frühverkehr vom Unterland nach Innsbruck bieten REX-Züge in Summe 300 Plätze mehr, jeweils Montag bis Freitag (wenn Werktag) gibt es eine schnelle Verbindung am Abend mit einem neuen REX (200 Sitzplätze) von Innsbruck (ab 16.50 Uhr) nach Wörgl mit Halten in Rum, Hall in Tirol, Schwaz, Jenbach, Brixlegg, Kundl und Wörgl.

An Samstagen bieten die ÖBB eine REX-Verbindung zwischen Wörgl (ab 7.50 Uhr) und Hochfilzen mit Weiterfahrt bis nach Saalfelden.

Im Fernverkehr wird mit einem zusätzlichen Railjet zwischen Innsbruck (ab 20.51 Uhr) und Bregenz eine bestehende Taktlücke geschlossen. Von 29. Dezember 2017 bis 2. April 2018 gibt es drei Direktverbindungen pro Wochenende mit dem Railjet von Wien in die Kitzbüheler Alpen (Halte in Fieberbrunn, St. Johann, Kitzbühel, Kirchberg, Hopfgarten und Wörgl) und retour.

Eine weitere Direktverbindung wird von Innsbruck (15.24 Uhr Abfahrt ab Innsbruck und 07.24 Uhr ab Bologna) angeboten. Zudem verkehrt im Sommer (Donnerstag, Freitag und Samstag ab Innsbruck/Freitag, Samstag und Sonntag ab Rimini) ein drittes direktes Zugpaar von Innsbruck nach Rimini und retour.