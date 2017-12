Wörgl – Fritz Gurgiser vom Transitforum Austria-Tirol lässt nicht locker, wenn es um die illegal parkenden Lkw im Wörgler Gewerbegebiet geht (die TT berichtete). Ein Pro­blem, das bereits seit längerer Zeit die Wörgler beschäftigt. Trotz Polizeikontrollen wird regelmäßig die Nordtangente zugeparkt. Für Wörgls BM Hedi Wechner ein Problem, das man überregional lösen müsse. Gurgiser gibt sich damit nicht zufrieden.

In einem offenen Brief an die Stadt meint er: „Wer Verkehr wissentlich und bewusst in sein Gemeindegebiet lockt, hat auch selbst dafür zu sorgen, dass dies in geordneten Verhältnissen abgewickelt wird, und kann nicht fordern, dass andere Gemeinden nun zusätzliche Parkflächen schaffen, die Stickstoffdioxid- und Lärmbelastungen erhöht anstelle der gesetzlichen Vorgaben reduziert werden und die Illegalität anstelle der Legalität tritt.“

Konkret schlägt er vor, „mehrsprachige Park- und Halteverbote samt Kontrollen sowie Ansiedelungs- und Erweiterungssperren für nachweislich verkehrsintensive Betriebe“ im Gewerbepark zu verordnen. Die intensive Überwachung sollte aus den „sprudelnden Einnahmen an Kommunalsteuer“ aus der in Wörgl West beheimateten Großtankstelle erfolgen.

„Ich werde mich mit Herrn Gurgiser auf keinen Schlagabtausch einlassen. Die Stadtgemeinde Wörgl ist zu wertvoll, um für seinen Wahlkampf missbraucht zu werden. Meinerseits wurde zu dieser Thematik alles Relevante bereits gesagt“, erklärt Wechner in einer E-Mail auf den Brief von Fritz Gurgiser. (TT, wo)