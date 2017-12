Innsbruck – Anlässlich der am Samstag erneut durchgeführten Lkw-Blockabfertigung auf der Inntalautobahn (A12) bei Kufstein-Nord haben die Grünen weitere Schritte gefordert. Die künftige ÖVP-FPÖ-Regierung müsse den Tirolern zur Seite stehen und „Tirol vom Lkw-Eldorado zum Schutzgebiet vor ungebremstem Schwerverkehr machen“, erklärte Grünen-Bundesrats-Fraktionschefin Nicole Schreyer gegenüber der APA.

Jetzt spiele bei der Anti-Transitpolitik „die Musi‘ in Wien“ bei den Regierungsverhandlungen, betonte Schreyer, die selbst in Kufstein lebt. „Jetzt müssen diese Kolleginnen und Kollegen in Wien und der Tiroler Umweltminister (Andrä Rupprechter, ÖVP, Anm.) Farbe bekennen: Gibt‘s im neuen Regierungsprogramm ein Ende der Lkw-Magneten Dieselprivileg und Billigmauten, oder haben wir in den letzten Wochen nur Lippenbekenntnisse gehört“, so die Bundesrätin.

Günstiger Treibstoff, niedrige Maut

Der Brenner sei der billigste der Alpenpässe. Die Hälfte der jährlich 2,2 Mio. Lkw, die über die Brennerachse fahren, hätten eigentlich eine kürzere Strecke vom Start- zum Zielort, würden aber wegen des günstigen Treibstoffs und der niedrigen Mauten den Umweg in Kauf nehmen, argumentierte Schreyer. Ein Viertel würde 60 Kilometer und mehr Umweg, ein weiteres Viertel sogar 120 Kilometer und mehr Umweg fahren. „Die beiden wichtigsten Instrumente, die sauteure steuerliche Privilegierung des Diesels mit über 500 Mio. Euro im Jahr und die Nicht-Ausschöpfung der Mauten, liegen in der Hand der Bundesregierung und der Ministerien“, sagte die Grüne Bundesrats-Fraktionschefin.

Nach der Blockabfertigung müsse nun der nächste Schritt folgen, so Schreyer: „Und zwar ein Schritt, der nicht nur den Verkehrsfluss verbessert, sondern der Transitfahrten einspart". Diese Entlastung Tirols liege jetzt hauptsächlich in der Hand der künftigen Bundesregierung – und damit in den Händen von ÖVP und FPÖ.