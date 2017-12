Innsbruck – Nach einem kleinen Lawinenabgang ist die Wintersperre nun auch am Tiroler Hahntennjoch in Kraft. Die Sperre bleibe bis zum Frühjahr aufrecht, teilte ein Sprecher des ÖAMTC der APA am Montag mit. Das Hahntennjoch ist ein rund 1900 Meter hoher Gebirgspass, der das obere Inntal mit dem Tiroler Lechtal verbindet.