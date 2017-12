Tirol

Straßensperren nach Felsstürzen, Ötztalstraße wieder frei

Nach Hangrutschen und Felsstürzen in der Nacht auf Dienstag sind in Tirol mehrere Straßen gesperrt. So etwa im Gemeindegebiet von Brandenberg sowie Reith im Alpbachtal. In Gries am Brenner drohte eine Gemeindestraße zu einer Wohnsiedlung abzurutschen – diese konnte aber gesichert werden. Die Ötztalstraße konnte bereits wieder frei gegeben werden.