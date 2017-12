Innsbruck, Imst, Landeck – Es war die Premiere: In der Nacht zum Sonntag, dem Fahrplanwechsel, war erstmals die ÖBB-Nachtschiene zwischen Innsbruck und Landeck in Betrieb. Und das in der ersten Nacht gratis. Die zuständige LHStv. Ingrid Felipe vermeldet für diesen ersten Nachtschienen-Einsatz gezählte 182 Passagiere: Um 1.50 Uhr waren von Innsbruck nach Landeck 97 Fahrgäste unterwegs, im 3.50-Uhr-Zug saßen 45 Personen. Immerhin 40 Nachtschwärmer nahmen um 1.42 Uhr im Zug Landeck – Innsbruck Platz. Felipe spricht von einem „guten Start“. Die seit zwei Jahren bestehende Unterländer Nachtschiene zählt im Durchschnitt 80 Personen pro Zug.

Die ÖBB-Nachtschiene ist jeweils vor jedem Samstag, jedem Sonntag und jedem Feiertag in Betrieb. Alle Nachtöffis sind mit den VVT-Zeitkarten nutzbar. (pascal)