Von Angela Dähling

Fügen, Schlitters – Er kommt im Winter so sicher wie das Weihnachtsfest: der Samstagsstau im Zillertal. Und weil weiterhin auf straßenbauliche Maßnahmen gewartet werden muss und mit jedem Jahr der Ärger über den vorhersehbaren Verkehrskollaps bei der Bevölkerung noch größer wird, sollen heuer neuerlich verkehrstechnische Maßnahmen zum Einsatz kommen.

„Wir haben das im Vorjahr mit dem Aufstellen von Durchfahrtsverbotsschildern auf dem niederrangigen Straßennetz im vorderen Zillertal versucht. Aber das half ohne entsprechende Kontrolle nicht viel“, lautet die Bilanz von BHStv. und Leiter der Abteilung Sicherheit und Verkehr, Wolfgang Löderle. Er evaluierte unlängst gemeinsam mit der Polizei, den Bürgermeistern der Gemeinden Strass, Schlitters, Fügen, Hart und Bruck sowie einem verkehrstechnischen Sachverständigen dessen Verkehrsleit-Rohkonzept vom letzten Winter.

„Wir probieren es heuer wieder, mit gewissen Änderungen“, sagt Löderle. Heuer soll noch rigoroser gegen jene vorgegangen werden, die sich beim Stau auf der B169 per Navi auf diverse Nebenstraßen umleiten lassen. Die vielen Auf- und Abfahrmöglichkeiten in Schlitters und Fügen würden laut Verkehrsexperten den Stau auf der Zillertalstraße verschärfen. Beispielsweise, wenn Fahrzeuge in Fügen-Gagering nahe dem Campingplatz Hell wieder zurück auf die B169 einfädeln.

„Wir werden neuralgische Punkte daher an 13 Samstagen im Winter von 7.30 bis 19 Uhr von der Polizei und privaten Securitykräften überwachen lassen. Denn der ortsfremde Verkehr soll auf der Hauptverkehrsader bleiben“, informiert Löderle. Dem heimischen Anrainer-Verkehr werde die Durchfahrt jedoch gewährt. Dass ein privater Sicherheitsdienst für diese Maßnahmen herangezogen wird, ist neu. Löderle spricht hier von einem „Pilotprojekt“.

Losgehen wird es in genau einer Woche. Am 23. Dezember und dann am 30. Dezember werden acht Securitydienst-Mitarbeiter und sechs Polizisten den Verkehr zwischen Fügen und Strass regeln. Wobei die Anzahl der Polizisten variieren kann, da sie zu aktuellen anderen Einsätzen abberufen werden können.

Zu den Einsatzpunkten des Verkehrsteams zählt neben den Ortseinfahrten Bruck, der Zillerwegabzweigung ab Hart, der Ortseinfahrt Schlitters (bei der Zillertal Tourismus Info) sowie Fügen-Gagering auch der Bahnhofsbereich Fügen. „Wir wollen schauen, dass hier nicht jeder Fußgänger einzeln über den Zebrastreifen geht, sondern sich Gruppen bilden“, sagt Löderle.

Etliche Ein- und Ausfahrten entlang der B169 in Schlitters sowie Feldwege weiter taleinwärts sollen mit Scherengittern gänzlich gesperrt werden. „Das bedeutet natürlich auch Einschnitte für die dort heimische Bevölkerung. Aber die Bürgermeister tragen diese Maßnahmen mit“, sagt Löderle. Man erhoffe sich so eine Verflüssigung des Verkehrs auf der Hauptverkehrsader und eine innerörtliche Verkehrsentlastung.