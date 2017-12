Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Zwischen Beginn der Eröffnungs-Pressekonferenz und der finalen Freigabe der Anlage mit dem Vorliegen der letzten noch ausständigen, aber notwendigen Gutachten, lagen gestern Vormittag nur Minuten. Doch diese reichten letztlich, damit Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer offiziell eine gültige Betriebsbewilligung für die neue Patscherkofel-Einseil­umlaufbahn samt Tal-, Mittel- und Bergstation verkünden konnte.

Aufmarschiert waren sie gestern in der neuen Bahn­gastronomie „Das Hausberg“ an der Römerstraße alle: Vertreter der Viererkoalition aus FI, Grünen, ÖVP und SPÖ, die beiden Bahnengeschäftsführer Martin Baltes und Thomas Scheiber, die siegreichen Architekten, die Seilbahnbauer und natürlich – eine Vielzahl an Arbeitern, die nicht nur gestern, sondern auch noch bis weit ins Frühjahr hinein mit der Fertigstellung einzelner Anlagenteile beschäftigt waren und sein werden.

In den Festreden schwangen viele Höhen und Tiefen mit, die das umstrittene Projekt in den vergangenen Jahren durchleben musste. Gestern waren sich aber alle Anwesenden einig: Das Werk sei gelungen. Noch deutlicher war aber ein Wunsch: nämlich der, dass die neue Bahn jetzt die Bevölkerung nicht nur wegen ihrer hervorstechenden Architektur, der Technik oder der Gastronomie überzeugt, sondern einfach dadurch, dass sie den Hausberg in eine Zukunft führen wird – Sommer wie Winter. So, wie es einst die Pendelbahn schaffte.

Apropos Pendelbahn: Diese wird erst im kommenden Jahr demontiert, die alte Bergstation abgetragen werden. Das Ansuchen sei bereits beim Denkmalamt eingereicht.

Nach Segnung, Volksfest und Besichtigungsfahrten gestern soll heute der Skibetrieb anlaufen. Ob dieser nicht nur bis zur Mittel-, sondern auch bis zur Talstation möglich ist, war aus gestriger Sicht noch mit einem Fragezeichen versehen. Zumindest ein kleines befahrbares Schneeband sollte sich heute doch zur Talstation schlängeln.

Achtung: Die Parkplätze werden jetzt bewirtschaftet (sechs Euro Tagesgebühr). Freizeitticketbesitzer erhalten an der Kassa eine Dauerparkkarte, für Einzelkarten gibt es den Parktarif refundiert.