Vals, Innsbruck - Ein massiver Felssturz hat sich am Heiligen Abend in der Gemeinde Vals im Valsertal – einem Seitental des Wipptals – ereignet. Große Felsmassen, Erdreich und Bäume sind um 18.17 Uhr im Bereich „Wiesle“ auf einer Länge von rund 150 Metern auf die Valser Landesstraße abgegangen. Der betroffene Bereich wurde weiträumig abgesperrt und evakuiert.

Knapp 40 Personen wurden am Abend aus zwölf Häusern in Sicherheit gebracht. Weitere rund 70 bis 80 Dorfbewohner waren auch am Montag noch im hinteren Tal eingeschlossen. Auch der Valser Bach wurde von den Felsmassen verlegt. Die Evakuierungen in der Siedlung „Tummelers Sand“ wurden am Sonntag um 20.39 Uhr abgeschlossen.

Kinder entgingen nur knapp Tragödie

„Es war ein gigantischer Felssturz. Im Dunkeln ist das Ausmaß noch gar nicht abschätzbar. Am Berg kracht und donnert es auch weiterhin und Felsmaterial stürzt ins Tal“, schilderte Landesgeologe Gunther Heißel die Lage nach einer ersten Besichtigung am Sonntag.

Ein Weihnachtswunder gab es bei diesem Naturereignis in der Heiligen Nacht auch: Wenige Minuten vor dem Felssturz haben mehrere Kinder die betroffene Stelle auf dem Weg zur Christmette passiert. Sie und auch andere Bewohner des Tales blieben zum Glück unverletzt. Auf Bildern ist zu sehen, dass die Geröllmassen genau zwischen zwei Siedlungen niedergingen.

Zwei Häuser bleiben vorerst evakuiert

Montagfrüh war eine Lagebesprechung unter anderem mit Landeshauptmann Platter, Landesgeologe Heißel und Polizei im Laufen. Auch ein Rundflug mit einem Polizeihubschrauber wurde durchgeführt, um einen Überblick über die Lage zu erhalten. „Es war die ganze Nacht unruhig“, sagte ein Beamter. Bisher habe es in dem Gebiet keine Probleme mit größeren Felsstürzen gegeben, hieß es.

Laut Polizei Steinach am Brenner vom Montagvormittag bleiben zwei Häuser im Nahbereich des Felssturzgebietes vorerst evakuiert, die anderen am Sonntag in Sicherheit gebrachten Bewohner können wieder in ihre Häuser zurückkehren. Zudem konnte die Gemeindestraße nach Padaun westlich von der Abbruchstelle am Montag wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Ausweichstrecke für eingeschlossene Bewohner geplant

Gute Aussichten gibt es auch für jene knapp 80 im hinteren Tal eingeschlossenen Menschen. Laut Polizei Steinach können diese „möglicherweise bereits heute Abend“ über einen Forstweg auf der anderen Talseite – welcher derzeit entsprechend präpariert wird – Richtung Wipptal gelangen.

Abzuschätzen, wie lange die Valser Landesstraße gesperrt bleibe, sei „unseriös“, erklärte der Polizeisprecher weiter. Zumindest mehrere Wochen dürften es aber sein. Der Landesgeologe ermittelt derzeit auch, wie viel Material sich tatsächlich vom Fels gelöst hat. (siha, TT.com)