Schlitters – Polizisten und Securitypersonal mit neongelben Jacken standen am Samstag an den neuralgischen Stau-Ausweichpunkten im vorderen Zillertal. Zudem waren etliche Zu- und Abfahrten gesperrt. Wie berichtet, soll so der Verkehr auf der B169 flüssiger und Verkehrsbelastungen in den Ortskernen vermieden werden. „Das war jetzt ein Probelauf für alle Beteiligten. Nötig waren die Maßnahmen nicht, der Verkehr wäre ohne sie auch flüssig geblieben“, zieht Bezirkshauptmannstv. Wolfgang Löderle Bilanz. Die Resonanz aus der Bevölkerung sei aber sehr gut. „Nur einer beschwerte sich“, sagt Löderle. Morgen Samstag dürften die Maßnahmen aufgrund erhöhten Verkehrsaufkommens notwendiger sein, richtig ernst könnte die Verkehrslage dann am Dreikönigstag im Zillertal werden. (ad)