Lienz, Innsbruck — Starker Regen und Schneefall hat am Dienstag eine Sperre der Felbertauernstraße zwischen Matrei und Mittersill nötig gemacht. Und diese Sperre bleibt zumindest bis Mittwochfrüh aufrecht, sagte Michael Köll, technischer Leiter der Felbertauernstraße.

Die Gefahr von Nassschneelawinen, die auf die Fahrbahn abgehen könnten, sei zu groß. „Das Problem ist, dass die Reichweite solcher Lawinen derzeit nicht abgeschätzt werden kann. Vor allem gibt es viele Gräben, wo die Lage schwer einschätzbar ist", erklärte Köll gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online.

„Auf rund 1000 Metern Höhe gibt es noch immer starken Regen. Auf 1.600 bis 1.700 Metern starken Schneefall", schilderte Köll am Dienstagnachmittag die Lage. Ein zusätzliches Problem seien die Temperaturen, die nicht so rapide fallen würden wie erwartet und gewünscht. Für Autofahrer bestehen nur großräumige Umleitungsmöglichkeiten über Südtirol bzw. die Tauernautobahn.

Notmaßnahmen in Osttirol verfügt

Die Wetterkapriolen haben auch zu Schließungen und Vorbereitungen für Schließungen von Straßen wegen Lawinengefahr im Defereggental, Villgratental und Tiroler Gailtal geführt. Deshalb hat die Bezirkshauptmannschaft Lienz verschiedene Notmaßnahmen verfügt.



„Ich habe vorsorglich in Absprache mit dem Militärkommando Tirol den Lawinenzug des Jägerbataillons 24 in Lienz in Bereitschaft versetzt. Außerdem sind Polizei- und Rotkreuzkräfte direkt in den Tälern stationiert worden, um im Fall einer Straßensperre bereits vor Ort bereitzustehen", teilte die Lienzer Bezirkshauptfrau Olga Reisner mit. „Seit dem Morgen regnet es stark bei uns in Lienz und auf den Bergen schneit es ununterbrochen."



In Absprache mit Bürgermeistern und Schulleitungen wurden folgende Schulen geschlossen: VS Untertilliach, VS Außervillgraten, VS Innervillgraten, VS Hopfgarten i. D., VS St. Veit i. D., NMS St. Jakob i. D., ASO Sillian, NMS Sillian. „Deferegger Kinder, die die Neue Mittelschule Matrei und die Polytechnische Schule Matrei besuchen sowie Schüler aller höheren Schulen, die in einem Seitental wohnen, wurden vorsorglich ebenso nach Hause geschickt", erklärte BH Reisner weiters. „Auch betroffene Lehrkräfte sind in ihre Heimatorte zurückgekehrt." Lawinengefahrenstufe 4 „Mit den intensiven Niederschlägen und dem starken Wind steigt die Lawinengefahr in Osttirol auf die Stufe 4. Spontane Lawinenabgänge sind möglich", so Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst. „Erst mit dem Abklingen der Niederschläge erwarten wir eine langsame Verbesserung dieser Situation."

Brennerstraße nach Felssturz gesperrt

Wegen eines Felssturzes musste am Dienstag auch die Brennerstraße (B182) bei Schönberg gesperrt werden. Mehrere Steinblöcke waren auf die Fahrbahn gefallen. Die Sperre werde voraussichtlich bis Mittwochfrüh aufrechterhalten.

Nach einer Besichtigung gab Landesgeologe Werner Thöny die Straße wieder zur Räumung frei, die voraussichtlich bis morgen, Mittwochfrüh, beendet sein soll.

Hangrutsch in Wenns

Landesgeologe Thöny hat sich bereits wieder auf den Weg zu einem neuen Ereignis im Oberland gemacht: In der Pitztaler Gemeinde Wenns ist nach einem Hangrutsch eine Siedlung auf dem Verkehrsweg nicht mehr erreichbar.

Zug in Südtirol von Schlammlawine erfasst

Aufgrund der starken Niederschläge ist die Vinschgerbahn in Südtirol von einer Schlammlawine erfasst worden. Eine Achse der Garnitur entgleiste, die 25 Passagiere blieben unverletzt. >> Mehr dazu