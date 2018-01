Lienz, Innsbruck - Eine angespannte Lawinensituation, Felsstürze und Muren hatten Tirol gestern fest im Griff. Mehrere Straßen, darunter der Felbertauern und die Brennerstraße mussten gesperrt, Schulen in Osttirol vorzeitig geschlossen werden. Am Mittwoch hat sich die Situation wieder etwas entspannt.

Die Felbertauernstraße wurde gegen 10.15 Uhr nach der Straßenräumung wieder für den Verkehr freigegeben. Es seien am Dienstag südseitig zwar noch rund 30 Zentimeter Neuschnee gefallen, die Lawinengefahr sei aber aufgrund der niedrigen Temperaturen in der Nacht zurückgegangen, sagte Michael Köll, technischer Leiter der Felbertauernstraßen AG.

"Die Durchfeuchtung der Schneedecke, die die hohe Lawinengefahr verursacht hatte, hat sich über die Nacht stabilisiert", erklärte Köll. Der Einfluss, den die Sonne tagsüber auf die Schneedecke am Felbertauern haben werde, sei zudem nicht ausreichend, um die Straße zu gefährden, fügte er hinzu.

Lawinenkommission im Einsatz



Seit den frühen Morgenstunden sei die Lawinenkommission im Einsatz gewesen. Bei einer Sitzung gegen 8.00 Uhr sei schließlich die Entscheidung gefallen, die Straße wieder zu öffnen. Sie war am Dienstagvormittag aufgrund der hohen Lawinengefahr komplett gesperrt worden.

Nachdem die Lawinenwarnstufe in Osttirol am Dienstagnachmittag auf Stufe 4 angestiegen war, wurde sie mittlerweile wieder auf Stufe 3 herabgesetzt.

"Das Wetter ist wieder schön"



Auch die Straßen ins Defereggen-, Villgraten- und Gailtal mussten am Dienstag gesperrt werden. Die Bezirkshauptmannschaft Lienz hatte wegen Dauerregens und starken Schneefalls Notmaßnahmen erlassen. Das Jägerbataillon in Lienz wurde in Bereitschaft versetzt. Vorsorglich wurden acht Schulen in Osttirol vorzeitig geschlossen. Schüler, die aus Seitentälern kommen und höhere Schulen in Matrei und Lienz besuchen, wurden auch vorzeitig entlassen.

„Die Lage entspannt sich. Das Wetter ist wieder schön. Nur die Schulen in Kals und im Defereggental blieben auch heute noch geschlossen", resümierte die Lienzer Bezirskhauptfrau Olga Reisner am Mittwoch die aktuelle Lage in Osttirol. „Wichtig ist auch, dass die Felbertauernstraße für den Verkehr wieder freigegeben werden konnte."

Der erweiterte Lawineneinsatzzug des Jägerbataillons 24 — bestehend aus einem Kommando- und Versorgungs- sowie Sanitätselement, einer Spezialgruppe und zwei Suchgruppen — steht gemeinsam wie ein bewegliches und stationäres Führungselement und ein Verbindungs- sowie Sanitätselement mit Notarztwagen, einem Erkundungstrupp und einem Lawinensprengtrupp auf Bataillonsebene noch in Bereitschaft.

Auch Brennerstraße wieder frei

Auch die Brennerstraße musste am Dienstagnachmittag bei Schönberg wegen eines Steinschlags gesperrt werden. Seit Mittwoch ist sie jedoch wieder befahrbar. Wegen eines Hangrutsches war in Wenns im Pitztal eine Siedlung über den Verkehrsweg nicht mehr zu erreichen.

Zwei Hangrutsche in Wenns

Nach dem gestrigen Hangrutsch auf eine Gemeindestraße in Wenns sind nach den Aufräumungsarbeiten die abgeschnittenen Bauernhöfe wieder erreichbar. Zudem sind die Aufräumarbeiten nach einem Hangrutsch auf der L16 Landesstraße im Gange. „Hier muss mit bis zu 15-minütigen Anhaltungen gerechnet werden", informierte Landesgeologe Werner Thöny.

Mure touchiert Vinschger Bahn



An einer Katastrophe schrammte gestern eine Garnitur der Vinschgerbahn in Südtirol nur knapp vorbei. Eine Schlammlawine touchierte um 6 Uhr Früh einen Zug mit 25 Insassen in der Nähe von Schlanders nur leicht. Verletzt wurde niemand.

Laut Landesgeologe Gunther Heißel ist die derzeitige Situation für Jänner ungewöhnlich: "Regen, Schnee, Hitze, Kälte -das alles sorgt für die angespannte Lage. Ab heute beruhigt es sich. Die kommenden Tage könnten wieder kritischer werden, weil das Wasser im Stein und in der Erde arbeitet."

Schneefälle und Föhnsturm

Der Höhepunkt der Lawinengefahr sei gestern erreicht worden, sagte Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes: "Ab heute wird es sich langsam bessern." Grund für die erhöhte Lawinengefahr waren laut Mair die starken Schneefälle und der Föhnsturm in den Bergen. (TT.com)