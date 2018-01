Von Eva-Maria Fankhauser

Schlitters – Nicht nur in Fügen tüftelt die Verkehrsabteilung des Landes Tirol an einer Optimierung der Zillertal­straße, sondern auch in Schlitters. Die größte Störquelle ist Schlitters Nord im Bereich der Zillertalinformation und der Tankstelle.

Die Gerüchteküche brodelt: Es heißt, wenn sich die Grundverhandlungen in Fügen in die Länge ziehen, würde Schlitters den Vorzug erhalten, und zwar mittels einer Unterflurtrasse. „Wir haben viele Bälle in der Luft. Aber Fügen hat nach wie vor oberste Priorität“, stellt Christian Molzer, Leiter der Abteilung Verkehr und Straß­e, klar. Von einer richtigen Unterflurtrasse könne zudem nicht die Rede sein. „Wobei es nicht ganz falsch ist, ein Laie könnte das vielleicht so interpretieren“, meint Molzer.

Laut ihm soll der Linksabbieger im Bereich Schlitters Nord entschärft werden, indem – ähnlich den Plänen in Fügen Süd – ein Kreisverkehr in Tieflage unterhalb der B169 gebaut wird. Oben drüber führt weiterhin die Zillertalstraße. Die ersten Vorgespräche mit Grundeigentümern wurden bereits geführt. Das so genannte „Wieseck-Areal“ zwischen der Zillertalstraße und der Bahn wurde vom Land erworben. Westlich der Bundesstraße werde auch „einiges an Grund“ benötigt. Noch heuer soll es in die Detailplanung gehen. Wie schnell eine Umsetzung möglich ist, sei laut Molzer noch von zu vielen Faktoren abhängig, als dass er eine Prognose abgeben könne. Auch Kostenschätzung gibt es noch keine.

Im Bereich Schlitters Süd beim ehemaligen Kolbitsch-Areal heißt es abwarten. „Wenn das Areal verkehrs­intensiv nachgenutzt wird, dann müssen wir uns etwas überlegen“, sagt Molzer. Das sei aber ein Projekt des Betreibers, kein Landesstraßenprojekt.