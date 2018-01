Von Harald Angerer

Kitzbühel – Die Hahnenkammwoche in Kitzbühel steht vor der Tür und allerorts herrscht in der Stadt geschäftiges Treiben. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Und auch ein Partner des Kitzbüheler Skiclubs bereitet sich auf das nächste Wochenende vor – die ÖBB. Rund 55.000 Zuschauer kommen jedes Jahr mit dem Zug zu den Rennen. Das System mit kostenlosen Shuttlezügen auf der rund 20 km langen Bahnstrecke zwischen Kirchberg, Kitzbühel Hahnenkamm und St. Johann ist dabei das Rückgrat für die An- und Abreise. Dazu werden entlang der Bahnstrecke in der Nähe der Zughaltestellen Großparkplätze in Kirchberg und Oberndorf eingerichtet, von dort können die Fans bequem mit den ÖBB-Shuttlezügen direkt bis unterhalb des Zielgeländes der Streif fahren.

„Auch nach vielen Jahren ist das Hahnenkamm-Wochenende für uns eine große Herausforderung, denn es ist nie ein Jahr wie das andere. Wir passen das Angebot ständig an“, schildert ÖBB-Regionalmanager Rene Zumtobel. Für drei Tage wird die ansonsten beschauliche Haltestelle Hahnenkamm zu einem Bahnknotenpunkt umfunktioniert. Rund 75.000 zusätzliche Sitzplätze werden am kommenden Wochenende in den Zügen bereit stehen. Die S-Bahn-Züge fahren am gesamten Hahnenkamm-Wochenende in der doppelten Stärke, mit 400 statt 200 Plätzen. Und auch die weiteren Zahlen sind beeindruckend. Von Freitag bis Sonntag gibt es rund 300 Zug-Halte in Kitzbühel Hahnenkamm, ingesamt sind 160 Zusatzzüge im Einsatz. Diese verkehren vor allem zwischen St. Johann und Kirchberg und bringen die Zuschauer von den Großraumparkplätzen nach Kitzbühel. Viele REX-Züge bekommen Zusatzhalte in Oberndorf und Schwarzsee.

Es gibt aber auch zwei Premieren heuer. Am Samstag ist erstmals ein Cityjet, der neue Nahverkehrszug der ÖBB, in Tirol unterwegs. Er wird zwischen Salzburg und Wörgl mehrmals verkehren. Und auch das Angebot außerhalb der kostenlosen Shuttlezüge wird erweitert. Die Shuttles fahren von Freitag bis Sonntag alle 20 Minuten, wobei sie am Samstag sogar im 10-Minuten-Takt fahren. Zudem gibt es ganz neu auch Zubringerzüge aus Innsbruck am Samstag und Sonntag. „Hier reagieren wir auf die Erfahrungen aus dem Vorjahr. Wir wollen den normalen Fernverkehr und die Hahnenkamm-Anreise entzerren“, schildert Zumtobel. Verstärkt wird der Takt auch zwischen Wörgl und St. Johann, hier wird auch am Samstag und Sonntag im Halbstundentakt gefahren.

Dadurch ist das Wochenende auch personell sehr intensiv für die ÖBB. Über 100 Mitarbeiter, vom Lokführer über Zugbegleiter bis zum Sicherheitsmitarbeiter und Kundenlenker, sind im Einsatz. „Ein Kompliment muss man hier auch an die Veranstalter richten. Die Zusammenarbeit ist sehr gut und es gibt nur wenige Veranstalter, die sich so viele Gedanken über die An- und Abreise ihrer Zuschauer machen“, sagt Zumtobel.