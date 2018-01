Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Den Kopf schüttel­n. Das ist alles, was Michael Kirchmair über die baulichen Maßnahmen am Parkplatz des Schaubergwerkes in Schwaz kann. Kopfschüttelnd reagieren aber auch die Betroffenen auf seine Kritik.

Mitte Dezember rückte am Parkplatz des Schaubergwerkes großes Gerät an. Die Fläche gehört der Stadtgemeinde. Ludwig Ledermaier hat diese für die Besucher des Silberbergwerkes gepachtet und räumt auch den Kunden des Planetariums Platz ein. Der Schotterparkplatz wurde mit einer Leitplanke von der Straße, die ins Wohngebiet führt, abgetrennt. Zusätzlich wurde die Straße asphaltiert. „Das war eine unüberlegte Nacht-und-Nebel-Aktion“, wirft Kirchmair der Stadt vor. Er übe nicht als Nachbar Kritik, sondern in seiner Funktion als Regionalsprecher des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Tirol (SWV). Das Problem sei, dass die Parkplatzschilder nicht mehr stimmen würden. „Ständig fahren nun die Autos über die Bergwerkstraße hin, kommen dank der Leitplanke aber nicht mehr auf den Parkplatz. Manche drehen um, andere fahren mitten durchs Siedlungsgebiet“, bemängelt er. Die Zufahrt zum Parkplatz ist nun nur noch über die alte Landesstraße möglich. Verkehrskonzept sei für Kirchmair keines sichtbar. „Das ist ein Schildbürgerstreich. Da wurde einfach dilettantisch gearbeitet“, sagt er. Zudem habe laut ihm der Betreiber des Planetariums nichts von der Maßnahme gewusst und auch eine Tischlerei, die bisher über den Parkplatz zum Betrieb zugefahren ist, stehe nun vor einem Problem.

Laut BM Hans Lintner sei die Umsetzung „mit allen Betroffenen besprochen“ worden. Die bisherige Situation am Parkplatz habe nicht mehr gepasst. „Es war notwendig, die Straße vom Parkplatz abzutrennen, damit die Bewohner problemlos zu ihren Häusern zufahren können“, sagt Lintner. Die Stellungnahme Kirchmairs werde im Verkehrsausschuss behandelt. Der Stv. Stadtbaumeister, Wolfgang Moser, kann die Kritik an der Abgrenzung des Parkplatzes überhaupt nicht nachvollziehen. Schon gar nicht von Kirchmair, da der Parkplatz ihn nicht betreffe. „Die Maßnahme war mit dem Schaubergwerksbetreiber abgesprochen, die wollten das so“, bestätigt er. Laut Verkehrsreferent Emil Danler (FP) werde durch die Abgrenzung nun ein kontrolliertes Ein- und Ausfahren ermöglicht. „Davor war es oft chaotisch“, sagt er. Die Schilder für die Parkplätze würden bald geändert. Zudem habe es laut Moser immer wieder Probleme mit „Rowdys“ gegeben, die den Schotterparkplatz als Driftstrecke nutzten.

„Dem wollen wir einen Riegel vorschieben, genauso wie den Fremdparkern“, sagt Schaubergwerks-Chef Ludwig Ledermaier. Die Anrainer hätten sich gestört gefühlt durch den Lärm und die Verschmutzung. „Die wüten um 2 Uhr in der Früh am Parkplatz und düsen herum. Herumfliegende Steine haben teils die Fassaden beschädigt“, sagt er. Künftig sei ein Schrankensystem bei der Einfahrt des Parkplatzes geplant. Dass die Tischlerei nun nicht mehr über seinen Parkplatz zum Betrieb zufahren könne, sei laut Ledermaier nicht sein Problem. „Die brauchen ihre eigene Einfahrt“, sagt er gelassen. Die Parksituation soll geordnet ablaufen. „Warum Michael Kirchmair sich so aufregt, kann ich nicht verstehen“, sagt Ledermaier.

Emil Danler glaubt, dass hinter der Kritik Kirchmairs mehr steckt, vor allem Interessen wirtschaftlicher Hinsicht. Mehr wollte er auf Nachfragen der TT nicht sagen. Kirchmair dementiert: „Ich habe null Eigeninteresse. Das halte ich für einen Witz. Mir bringt der Parkplatz doch nichts.“ Auch eine Freunderlwirtschaft mit den Betroffenen oder der Immobiliengesellschaft Aurora dementiert er klar.