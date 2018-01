Landeck — Die hohe Lawinengefahr hat am Donnerstag in Tirol und Vorarlberg für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Sowohl Westbahnstrecke als auch die Tiroler Straße (B 171) zwischen Landeck und Bludenz mussten am Vormittag wegen Lawinengefahr gesperrt werden. Laut ÖAMTC musste auch die Arlberg Straße (B197) zwischen dem S16-Anschluss St. Anton und Rauz gesperrt werden. Die Orte St. Anton und St. Christoph sind derzeit auf dem Straßenweg nicht erreichbar, nach Zürs und Lech gelangt man von der Vorarlberger Seite über Stuben aus.

Für Bahnfahrer auf der Westbahnstrecke wurde ein Schienenersatzverkehr ohne Halt in St. Anton am Arlberg eingerichtet. Dadurch verlängert sich die Reisezeit um rund zehn Minuten. Zwischen Bludenz und St. Anton am Arlberg verkehrt ein Shuttle-Verkehr mit Zügen (nicht barrierefrei). Allerdings ist dabei laut ÖBB mit Verzögerungen zu rechnen. Wie lange die Lawinensperre dauern wird, war vorerst nicht bekannt.

„Die Lage wird von der Lawinenkommission laufend neu beurteilt", sagte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair. Die ÖBB baten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen, aber die Sicherheit gehe vor, so Gasser-Mair: „Wir wollen keinesfalls ein Risiko eingehen".

Lawinenwarnstufe 4 der fünfteiligen Skala

In Tirol hat am Donnerstag weiter große Lawinengefahr geherrscht, als Stufe 4 der fünfteiligen Skala. Vor allem im Westen und Norden Nordtirols wurde die Situation als kritisch bewertet. In den übrigen Regionen des Bundeslandes wurde die Gefahr oberhalb von etwa 1600 Metern als groß, darunter als "erheblich", also mit Stufe 3, eingestuft. (TT.com/APA)