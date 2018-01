Von Angela Dähling

Jenbach – Von vollstem Vertrauen bis hin zu größten Zweifeln reichen in Jenbach die Reaktionen, wenn es um die geplante baldige Realisierung des Parkhauses am Jenbacher Bahnhof geht.

Wie berichtet, hatte Bürgermeister Dietmar Wallner beim Neujahrsempfang verlautbart, dass man knapp vor der Ziellinie sei und die Vertragsunterzeichnung bevorstehe. Tatsächlich soll dieser Termin diese Woche sein. Dennoch mögen offenbar etliche Jenbacher nicht daran glauben, dass alles in trockenen Tüchern ist. Zu lange sei schon die Rede davon. Auch Spekulationen über die Errichtung von angeblich rund 150 Wohnungen auf dem an das geplante Parkhaus angrenzende Areal beim ehemaligen Hotel Toleranz sorgen für Gesprächsstoff.

Damit konfrontierte Gemeinderäte reagieren unterschiedlich. „Ob wir wirklich am Ziel sind, wird sich bei dem Gespräch diese Woche herausstellen. Das muss man abwarten“, meint Bauausschussmitglied Wolfgang Wittner (FPÖ). Die Bebauung des Freilandareals sei noch kein Thema im Gemeinderat gewesen. „Es gibt nur einen Grundsatzbeschluss“, sagt Wittner. GR Barbara Wildauer (fraktionslos) kann die Zweifel einiger Bürger nachvollziehen. „Wir bekommen im Gemeinderat kaum Infos. Seit anderthalb Jahren heißt es nur, man sei in der Zielgeraden“, sagt sie. Letzteres bestätigen auch Wittner und GV Daniela Heiss (SPÖ). „Das ist eine undurchsichtige Sache“, bemängelt sie den fehlenden Informationsfluss. „Seit mindestens 2011 ist das Thema. Was so lange nicht funktioniert, muss einen Haken haben“, meint sie. VBM Michael Trenkwalder (fraktionslos) sagt indes: „Ich habe vollstes Vertrauen in den Bürgermeister. Wenn er sagt, wir sind kurz vorm Ziel, wird das passen.“

Und wie sehen das die Österreichischen Bundesbahnen? ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair: „Wir sind kurz vor einem Abschluss der Verhandlungen. Unser Bestreben ist eine einvernehmliche Lösung, daher dauert dieser Prozess länger. Sollten die Verhandlungen wider Erwarten scheitern, haben wir eine alternative Planung vorbereitet, die nach Zustimmung der Gemeinde jederzeit umgesetzt werden kann.“ Man wolle jedenfalls eine zügige Umsetzung. Wie der Plan B aussieht, will er nicht sagen. Das sei erst Thema, wenn es jetzt nicht zu einer Einigung kommt.

Theoretisch möglich wäre eine Parkhauserrichtung auch auf dem Eigengrund der ÖBB – dem Parkplatz, der an das Bahngleis angrenzt. Laut Jenbachs Bauamtsleiter Christian Wirtenberger, der wie BM Wallner und VBM Bernhard Stöhr (beide VP) in die Verhandlungen eingebunden ist, liege es nur an den ÖBB, dass sich die Entscheidungen so lange hinzögen. Zu den Wohnbaugerüchten sagte er: „Der Gemeinde war die bauliche Weiterentwicklung am Toleranzareal immer ein Anliegen. Daher gibt es ein Gesamtverbauungskonzept. Vom Parkhaus allein haben wir nichts.“ Laut ihm sei der Parkhaus-Deal aber nicht an einen Deal über eine Bebauung des angrenzenden Freilandareals gebunden. „Das sind zwei Pakete.“ Dass gewisse Bauverbote mit den ÖBB jetzt wegverhandelt werden sollen, sei aber legitim. „Ebenso, dass durch eine Widmung der Wert des Freilandgrundes um das Acht- bis Zehnfache steigt“, meint Wirtenberger. Was genau wann dort hingebaut werde, stehe aber nicht fest.

BM Wallner erinnert daran, dass das aktuelle Parkhaus-Projekt erst seit Frühjahr 2017 Thema sei und durch dieses der Fremdgrundbedarf gestiegen sei. „Wenn jemand Grund für das Parkhaus zur Verfügung stellt, wollen wir ihm nicht alle Möglichkeiten der Entwicklung verbauen“, stellt Wallner einen Zusammenhang der Projekte nicht in Abrede. Die künftige Bebauung des Toleranzareals mit Wohnungen und Gewerbe sei bereits im Raumordnungskonzept verankert. Ob 150 Wohnungen auf der 30.000 m² großen Fläche geplant seien, könne er nicht sagen. Das richte sich auch nach dem Bedarf.