Jenbach – Der Abwasserverband Inntal Zillertal (AIZ) ist seit einigen Jahren mit der Erneuerung des Kasbach-Dükers beschäftigt. Über den 2,5 km langen Druckkanal (Dükerleitung) wird das anfallende Abwasser aus den Gemeinden Achenkirch, Eben und Steinberg Richtung Kläranlage in Strass geleitet. Seit dem Jahr 2007 ist bekannt, dass die zwei parallel verlaufenden Leitungen korrodiert sind und es deshalb immer wieder zu Leckagen oder örtlichen Rohrbrüchen kommt, die kurzfristig vom Abwasserverband kostspielig repariert werden müssen.

Seit Herbst 2016 wird die Doppelleitung nun in definierten Bauabschnitten erneuert. Die Gesamtsanierung ist in sechs Abschnitte mit jeweils etwa 400 m Erneuerung geteilt. Für jeden davon muss die Jenbacher Straße für sechs bis acht Wochen gesperrt werden. Drei Abschnitte sind inzwischen fertig gestellt. In der Köglgasse in Jenbach ist im November 2017 ein größerer Leckschaden aufgetreten, was Gefahr in Verzug für unterhalb liegende Wohngebäud­e und Straßeninfrastruktur bedeutete. Er wurde kurzfristig repariert. „Wegen der bestehenden Gefahr entschloss sich der Abwasserverband, den Austausch der Rohre in dem gesamten Abschnitt vom Tiefpunkt des Dükers bis zum Dükerauslauf bei der Achenseestraße B181 vorzuziehen“, teilt AIZ-Betriebsleiter Christian Fimml mit. Bis zur Weihnachtspause seien in diesem Abschnitt daher nochmals 172 m ausgetauscht worden. Der restliche Abschnitt am steigenden Dükerast soll nach der Winterpause 2018 saniert werden.

Der 2015 ermittelte Kostenrahmen von ca. 2,6 Mio. € dürfte laut Fimml voraussichtlich nicht überschritten werden. Bis einschließlich 2020 werde es immer wieder zu Sperrungen der Kasbach­straße kommen, damit die Sanierungen technisch einwandfrei und wirtschaftlich vertretbar ablaufen können. (TT)