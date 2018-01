Von Alexander Paschinger

Imst – Es ist eine Herkulesarbeit, die von vielen Seiten gelobt wird. „Natürlich gibt es auch Meldungen, dass jemand die ganzen Tage über keinen Schneepflug gesehen habe“, sagt Stadtchef Stefan Weirather, „aber das ist nicht nachvollziehbar.“ In den vergangenen Tagen war der Winterdienst der Stadt mit 32 Mann im Einsatz, allein gestern hatten Fräse und sieben Lkw Vollbetrieb. Bis Samstag will Bauhofleiter Roland Thurner die Stadt „frei haben“, damit kommende Woche die Bühnenaufbauten für die Buabefasnacht am 4. Februar beginnen können.

Umweltreferent GR Norbert Praxmarer spricht von einer Ausnahmesituation in der Stadt: „Das, was es binnen zwei Tagen geschneit hat, das kam 1999 innerhalb von zwei, drei Wochen“, schätzt er. Nun seien drei Partien in zwei Schichten rund um die Uhr im Einsatz. Und das Ergebnis sei durchaus bewundernswert. „Es hängt ja auch ein Rattenschwanz dran“, sagt Praxmarer, der selbst bei den Imster Stadtwerken arbeitet. Denn auch der Energieversorger sei auf die städtischen Räumkommandos angewiesen, wenn es um die frei zu machenden Bereiche geht. „Wir sind ja auch mit Pickel und Schaufel unterwegs.“

„Wir fahren derzeit in Zwölf-Stunden-Schichten“, schildert Thurner den Einsatz seines Bauhofes. „Allein in der letzten Nacht hatten wir 90 Lkw-Ladungen mit Schnee abzutransportieren.“ Pro Lkw seien das 15 bis 17 Kubikmeter – was über den Daumen knappe 1500 Kubikmeter ergibt. Normalerweise würde die Belegschaft das Fräsen in zwei bis drei Tagen erledigen, diesmal zögere sich aber das Ende hinaus. „Wir haben wohl zehnmal so viel Schnee wie sonst. Bis Samstag werden wir wohl noch brauchen, um ihn aus der Stadt zu bringen“, schätzt der Bauhofchef.

„Man muss festhalten, dass wir 140 Kilometer Straße in Imst betreuen, ebenso viele Kilometer dürften die Gehsteige ausmachen“, erklärt Stadtchef Weirather. Allein für die Lehngasse habe der Räumtrupp sechs Stunden gebraucht, um den Schnee aus den Verkehrsflächen zu schaffen. „Die Leute vergessen oft, dass vor 20 Jahren die Hälfte an Gerätschaften zur Verfügung stand, viel weniger Gehsteige zu betreuen waren und man oft tagelang Schneeketten in Teilen der Stadt brauchte.“ Bauhofleiter Thurner ergänzt, dass auch Private den Schnee auf die Straße schieben würden, „was auch ein Problem ist“.

Deponiert wird der Schnee derzeit nicht nur beim Inn („bescheidmäßig“, wie Weirather erklärt), sondern auch auf anderen Flächen, wie etwa am Sportplatz am Sonnberg.

Nach dem Samstag ist für den Bauhof aber nicht Schluss: „Dann fahren wir Doppelschichten wegen des Tribünen-Aufbaus für die Buabefasnacht“, so Thurner.