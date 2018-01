Innsbruck – Seit Mai 2017 finden auf den Innsbrucker Gemeindestraßen zusätzliche mobile Geschwindigkeitskontrollen statt – gestern präsentierten die Kooperationspartner Stadt und Polizei eine erste Zwischenbilanz: Demnach wurden in acht Monaten bei 480 Einsätzen in 71 Straßenzügen insgesamt 171.843 Fahrzeuge gemessen. Dabei kam es in Summe zu 9993 Überschreitungen – im Schnitt also zu über 40 Strafen für Temposünder pro Tag.

Knapp sechs von 100 Fahrzeugen waren zu schnell unterwegs – 70 Prozent davon um bis zu 10 km/h, weitere 27 Prozent um bis zu 20 km/h. Nur zwei Fahrer waren um mehr als 40 km/h zu schnell – ihnen wurde auch der Führerschein abgenommen. Über 96 Prozent der Übertretungen betrafen übrigens Inländer.

Für die Polizei sei die Kooperation „absolutes Neuland“ gewesen, berichtet Markus Widmann, Leiter der Landesverkehrsabteilung (LVA): Die Stadt hat der Polizei ja zwei Magistratsbedienstete (samt Fahrzeug) zur Verfügung gestellt, die in die LVA eingegliedert wurden. Etliche Mess-Orte wurden laut Widmann aufgrund konkreter Beschwerden der Bürger angefahren. Wo sich diese bestätigten, folgten weitere Einsätze. Die höchste Übertretungshäufigkeit stellte man in der Josef-Wilberger-Straße fest (29 Prozent), gefolgt vom Schusterbergweg (24 %) und der Höhenstraße (22 %). Viele Überschreitungen gab es auch in der Tschiggfrey-, Sieberer-, Luigen-, Kaufmann- oder Philippine-Welser-Straße – in vielen Straßenzügen dagegen kaum oder gar keine.

Die Stadtpolizei führte übrigens auch weiterhin Messungen durch, in 1790 Mannstunden stellte sie 18.200 Delikte fest. Insgesamt sei es gelungen, den Kontrolldruck zu erhöhen, bilanziert Widmann. Daten, wie sich dies auf die Unfallhäufigkeit auswirkt, lägen allerdings noch nicht vor.

Mit ca. 300.000 Euro entsprechen die bisherigen Straf-einnahmen den Erwartungen – wobei 80 Prozent an die Stadt und 20 Prozent an die Polizei fließen. Von „Abzocke“ könne keine Rede sein, sind sich BM Christine Oppitz-Plörer und Verkehrsstadträtin Vize-BM Sonja Pitscheider einig: Denn der Fokus der Kontrollen liege auf Bereichen, „wo Schwächere unterwegs sind“ – etwa im Nahbereich von Schulen, Kindergärten, Altenheimen und Schutzwegen. „Uns wäre am liebsten, wenn die Einnahmen bei gleichbleibender Kontrolldichte sinken“, meint Oppitz-Plörer, „denn das hieße, dass es weniger Delikte gibt.“ (md)