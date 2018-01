Von Michael Domanig

Innsbruck – In der Nagillergasse, einer unauffälligen, zwischen Mitterweg und Doktor-Stumpf-Straße gelegenen Innsbrucker Nebenstraße, dürfte sich in den letzten Wochen mancher Autofahrer ziemlich gewundert – und geärgert – haben: „Jahrelang haben die Anrainer auf beiden Straßenseiten geparkt“, erzählt ein Betroffener, der im Namen mehrerer Anwohner spricht, „ohne dass das jemals beanstandet worden wäre.“ Auch er selbst habe sein Auto – mit Anwohnerparkkarte – seit Jahren an der Nordseite der Nagillergasse geparkt. Im Dezember habe er dann plötzlich einen Strafzettel erhalten.

Überzeugt, dass es sich um einen Fehler handeln müsse, habe er sich an den Magistrat gewandt. Dort erhielt er folgende Auskunft: Die Nagillergasse sei zwar eine Sackgasse, aber dennoch eine Fahrbahn mit Gegenverkehr, in der die Straßenverkehrsordnung gelte. Daher müssten neben dem geparkten Auto mindestens 5,20 Meter freibleiben – weswegen an der betreffenden Stelle ein generelles Parkverbot bestehe. Diese Regelung „wird nicht von der Stadt Innsbruck beschlossen, sondern ist österreichweit gültig und muss somit nicht beschildert werden“, hieß es weiter.

Das sei rechtlich zur Kenntnis zu nehmen, meint der Anrainer, nicht aber die Vorgangsweise der Stadt: „Wenn eine jahrelang geübte Praxis über Nacht geändert wird, sollte man die betroffenen Anrainer zumindest vorab verständigen“, ärgert er sich. „Warum wurde das im Vorfeld nicht kommuniziert? Warum gab es nicht zuerst einen Hinweis oder eine Verwarnung, bevor man gleich straft? Ein Zettel an der Windschutzscheibe wäre am besten gewesen.“

Verkehrsreferentin Vize-BM Sonja Pitscheider klärt auf TT-Anfrage über die Hintergründe auf: Im Dezember habe es drei Anrufe aus der Nagillergasse selbst gegeben, im Jänner einen weiteren – es seien also die Nachbarn selbst, die sich hier beschwert hätten. „Und wenn die Polizei bzw. die MÜG (Mobile Überwachungsgruppe der Stadt Innsbruck, Anm.) verständigt wird, dann müssen sie handeln.“ Generell gelte die Straßenverkehrsordnung immer, auch wenn etwas jahrelang geübte Praxis sei, merkt Pitscheider an. Und: Über etwas, das per Gesetz verboten ist und es immer war, informiere man natürlich nicht eigens. „Da würden wir nicht mehr fertig.“

Man versuche, „mit Maß und Ziel vorzugehen“, ergänzt Amtsvorstand Elmar Rizzoli (MÜG). Es gebe gesetzlich bestehende Halte- und Parkverbote, die nicht prioritär überwacht und geahndet würden, solange keine Gefährdung oder Verkehrsbeeinträchtigung bestehe. „Wir suchen hier nicht aktiv, sondern werden ausschließlich auf Anzeigen aus der Bevölkerung hin tätig. Ansonsten bräuchten wir Hunderte Leute.“ Vordringlich seien für die MÜG etwa verparkte Behindertenparkplätze, Gehsteige, Bushaltestellen oder Taxistandplätze.

Generell sei aber zu beo­bachten, „dass immer mehr Bürger über gesetzliche Halte- und Parkverbote – auch unbeschilderte – genau Bescheid wissen“, führt Rizzoli aus. „Wenn Autos verkehrswidrig stehen, melden sie sich bei uns. Das kommt immer häufiger vor.“ So eben auch in der Nagillergasse.