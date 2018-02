Fließ, Schönberg, Vals — Die Hänge Tirols sind in Bewegung — das zeigen die zahlreichen Felsstürze und Steinschläge der vergangenen Wochen. Und auch am Donnerstag ging es mit Meldungen über Naturereignisse weiter. Die Landecker Straße (L76), die Ladiser Straße (L286) und die Piller Straße (L17) bleiben nun vermutlich mehrere Wochen gesperrt.

Landecker Straße bleibt etwa zwei Wochen gesperrt



Zwischen Landeck und Fließerau durchstieß ein 2,5 Kubikmeter großer Stein die Holzbohlen-Schutzwand und stürzte auf die Fahrbahn der L76. Weitere Blöcke drohten abzustürzen. Das Land kündigte am Freitag umfangreiche Sanierungsarbeiten an, die voraussichtlich zwei Wochen dauern werden. „Kommende Woche werden zunächst Sprengarbeiten durchgeführt. Dazu muss die Landecker Straße vorerst mit Material aufgeschüttet werden, damit die Straße von herabfallenden Felsteilen nicht beschädigt wird", erklärte Siegmund Geiger, Leiter des Referats Verkehr und Sicherheit in der BH Landeck.

Die durchbrochene Holzwand wird in Stand gesetzt, außerdem wird eine Vernetzung angebracht. Während der Sperre wird der Verkehr über den Zubringer zur Inntalautobahn (A12) umgeleitet. In dieser Zeit entfällt die Vignettenpflicht für den Landecker Tunnel. Die Schifffahrt auf dem Inn wird während der Arbeiten eingestellt.

Ladiser Straße auf unbestimmte Zeit gesperrt

Nach einem Hangrutsch auf die Ladiser Straße zwischen Ried im Oberinntal und Ladis am 24. Jänner ist es am Mittwoch um 17 Uhr zu einem großen Felssturz gekommen. Dabei wurde die Ladiser Straße mehrere Meter hoch mit Felsmaterial verschüttet. Durch dieses zweite Naturereignis bleibt die Straße nunmehr längerfristig gesperrt, voraussichtlich zumindest mehrere Wochen, wie das Land mitteilt.

Die Ursache für die Felsstürze liege in der besonders ungünstigen Witterung der vergangenen Wochen mit Starkregen, starken Schneefällen, Tauwetter sowie dem Frost-Tau-Wechsel, erklärte Landesgeologe Gunther Heißel.

Behinderungen auf der Brennerstraße am Donnerstag



Bereits in der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem Steinschlag auf der Brennerstraße zwischen der Europabrücke und Schönberg. Aus Sicherheitsgründen wurde die Straße zwischen dem Gasthof Stefansbrücke und Schönberg für jeden Verkehr gesperrt. Nach den Aufräumarbeiten konnte zunächst ein Fahrstreifen freigegeben werden, um 16 Uhr war die Straße wieder ungehindert befahrbar.



Schutzkonzept für Vals



Gute Neuigkeiten gibt es nach dem Felssturz von Vals am 24. Dezember, hier hat das Land am Donnerstag das Schutzkonzept präsentiert. Zum Schutz vor Nachstürzen und Steinschlag, aber auch vor Lawinen sieht das Schutzkonzept der Wildbach- und Lawinenverbauung zwei Schutzdämme, die Neudimensionierung und Ergänzung der bestehenden Steinschlagnetze sowie die teilweise Verlegung der Landesstraße vor. Rund 2,5 Millionen Euro werden die Schutzmaßnahmen und die weitgehende Rekultivierung der überschütteten Flächen kosten. Mit der Umsetzung soll noch heuer begonnen werden — das Einvernehmen mit den Betroffenen vorausgesetzt. (TT.com)