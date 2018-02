Von Hubert Daum

Imst – Alles in allem wohl für die meisten ein befriedigender Abend, der „Öffi-Treff“ im Imster Stadtsaal. Der Verkehrsverbund Tirol (VVT), Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe und ÖBB-Manager Rene Zumtobel wollten von den Bürgern direkt wissen, wo der Schuh im öffentlichen Verkehr in den Bezirken Imst und Landeck drückt. Gastgeber BM Stefan Weirather bedauerte in seinem Eröffnungsstatement vor eher schütterer Kulisse, dass „nicht mehr Bürgermeisterkollegen speziell aus dem Bezirk Landeck gekommen sind“. Trotzdem sollten sich angeregte Diskussionen ergeben.

LHStv. Ingrid Felipe lobte das neue Tarifangebot und die „super Preise“ und sprach von einem „großen Wurf“, weil durch die neue Nachtschie­ne das Oberland nun auch außerhalb der Arbeitszeiten „sehr gut angebunden sei“. Nicht kurz angebunden war Moderator Andreas Knapp vom VVT, der auch aus seiner Sicht bestätigte, dass durch die zwei neuen Schienen-Nightliner am Wochenende von Kufstein bis Landeck „auch in der Nacht die Mobilität sichergestellt ist“. Nun wolle man vom Publikum wissen, ob aus der Sicht der Fahrgäste die Neuerungen auch in der Praxis funktionieren.

„Die Busverbindungen ins Pitztal müssen dringend verbessert werden“, meint Markus Taibon aus Jerzens. Man sei laut Knapp derzeit dabei, die Situation im Pitztal zu verbessern. Sich den Frust von der Seele reden wollte Hans Speckle aus Oetz: „Ich spiele dauernd Opa-Taxi, weil die Busse ins Ötztal fünf Minuten vor der Zugankunft wegfahren. Das gibt’s ja nicht.“ Das lässt Franz Sailer von den Ötztaler Verkehrsbetrieben nicht gelten: „Unser Unternehmen hat dies geändert, das bezieht sich auf den zweiten Partner.“ Seitens des VVT wurde versichert, dass künftig Busfahrer Infos über eine Zugverspätung bekommen werden.

HAS/HAK-Direktor Harald Schaber kritisierte die teils langen Wartezeiten der Fahrschüler (90 % aller Schüler) vor dem Unterricht. Andreas Knapp fixierte spontan ein Gespräch für nächste Woche.

Gesprächsbedarf ortete auch Bernhard Schöpf von den Imster Bergbahnen: „Unser Skigebiet ist für Nicht-Imster laut App nur mit dem Fahrrad erreichbar. Die Linie 3 wurde eingestellt, ohne uns als Partner zu informieren.“ Diesen Fehler gab man seitens des VVT zu, Knapp gab sich spontan: „Wir bieten euch bereits morgen ein Gespräch mit unserem Geschäftsführer Alexander Jug an.“