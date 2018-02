Innsbruck – Die Nerven der Autofahrer auf Tirols Straßen wurden am Samstag ordentlich strapaziert. Kilometerlange Staus hatten zum Teil mehrere Stunden Wartezeit zur Folge. Grund für das erhöhte Verkehrsaufkommen war der Beginn der Semesterferien in Vorarlberg, Niederösterreich und Wien.

Den längsten Geduldsfaden benötigten die Reisenden gestern gegen 11 Uhr auf der Inntalautobahn (A12) bei Kufstein. Dort hatte sich in Richtung Deutschland ein 15 Kilometer langer Stau gebildet, die Kolonnen standen teilweise bis Kirchbichl zurück. Die Weiterfahrt verzögerte sich um bis zu zwei Stunden, teilte der Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreich (ARBÖ) in einer Aussendung mit. In Richtung Innsbruck brauchten die Autofahrer rund 15 Minuten mehr. Auch auf der Ausweichstrecke über die B171 durch das Kufsteiner Stadtgebiet kamen die Reisenden nur sehr langsam voran, es gab bis zu 30 Minuten Wartezeit.

Ebenfalls staute es sich auf der Zillertalstraße in beide Richtungen. Taleinwärts betrug der Zeitverlust zwischen Schlitters und Fügenberg etwa 15 Minuten. In der Gegenrichtung dauerte die Fahrt zwischen Kaltenbach und Fügenberg sogar rund 30 Minuten länger. Wegen des massiven Verkehrsaufkommens wurden die Autos vor dem Brettfalltunnel ab 10.30 Uhr in beide Richtungen nur noch blockweise abgefertigt. Eine Viertelstunde mehr mussten die Autofahrer außerdem auf der Arlbergschnellstraße zwischen Pettneu und St. Jakob in Richtung Arlberg und auf der Reschenstraße talauswärts zwischen Prutz und Ried einplanen. Im Laufe des Nachmittags beruhigte sich die Situation auf Tirols Straßen weitestgehend. (TT.com)