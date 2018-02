Innsbruck — Nicht nur die österreichischen Schüler geben sich derzeit die Klinke zu und aus den Klassenzimmern in die Hand: In Deutschland wechseln sich die Bundesländer bei den Winterferien ab, die Niederländer feiern ihre Krokus-Wochen. Durch schwere Unfälle (siehe Seite 10) gepaart mit den Einreisekontrollen der bayerischen Polizei bei Kiefersfelden kam es am gestrigen Reisewochenende daher vor allem am Vormittag zu zahlreichen Staus und teils massiven Zeitverzögerungen an den Tiroler Nadelöhren.

Schon am frühen Morgen reagierten die Verkehrssensoren rasch auf den tödlichen Verkehrsunfall auf der Reschenstraße. Dort konnte die drohende Stausituation aber rasch mit einer lokalen Umleitung entschärft werden.

Schlimmer erwischte es da die Urlauber im Rückreiseverkehr am Fernpass. Dort hatte die Überlastung bereits am Morgen zur Blockabfertigung im Lermooser Tunnel geführt. Just zu diesem Zeitpunkt passierte dann auch noch ein Unfall hinter dem Tunnel, als ein deutscher Lenker in die stehende Kolonne auf der Gegenfahrbahn prallte. Die Folge: Die Fernpassstraße durch den Lermooser Tunnel war wegen der Aufräumarbeiten eineinhalb Stunden gesperrt. Die Urlauberstaus dies- und jenseits des Tunnels wuchsen auf rund 14 Kilometer an, die Verkehrssender meldeten einen Zeitverlust von bis zu einer Stunde.

Reges Verkehrsaufkommen in beiden Richtungen gab es Samstagvormittag natürlich auch auf der stets geplagten Zillertalstraße. Auch dort reagierten die Verkehrssensoren und im Brettfalltunnel wurde die Block­abfertigung aktiviert.

In weiterer Folge machte sich auch einmal mehr das Kontroll-Nadelöhr auf der Inntalautobahn bemerkbar. Ausgelöst durch die permanenten Grenzkontrollen der Bayern meldeten die automatischen Verkehrssensoren am Vormittag noch Verzögerungen von bis zu 40 Minuten bei der Ausreise Richtung Rosenheim. Im Laufe des frühen Nachmittags verringerten sich die Stauzeiten auf rund eine Viertelstunde. (TT)