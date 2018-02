Von Hubert Daum

Nassereith – Seit Jahrzehnten leiden vor allem die Gemeinden an der Fernpassroute unter dem mittlerweile üblichen Samstag-Stau. Seit dem Bau der Umfahrung wälzt sich der Stautross zwar nicht mehr durch den Nassereither Ortskern, Skifahren oder Einkaufen am Samstag in Richtung Imst ist allerdings keine gute Idee.

Seit geraumer Zeit muss auch überraschend der Nassereither Ortsteil Dormitz die staubedingten Folgen tragen: Die Navi-hörigen Urlauber verlassen von Richtung Innsbruck kommend beim Hinweisschild Dormitz die dreispurige Bundesstraße und zirkeln ihr Fahrzeug in Richtung der engen Dormitzer Gassen. „Das geht jedes Wochenende so, das ist ein Wahnsinn“, ärgert sich eine Anrainerin. Fatal wird es dann, wenn sich der Urlaubertross in Richtung Dorf bewegt. Die schmale, ziemlich steile Verbindungsstraße ist teilweise nur einspurig befahrbar, für die Bewohner heißt es oft: bitte warten.

„Viele Dormitzer Bürger haben sich bei mir beschwert“, bestätigt BM Herbert Kröll die Aufregung, „wir arbeiten seit einem halben Jahr gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft an einer Lösung.“ Nun habe man sie gefunden: Eine Fahrverbotstafel „ausgenommen Anrainerverkehr“ soll die vermeintliche Ausweichroute schließen. Kröll: „Ich hoffe, wir finden dafür in der nächsten Gemeinderatssitzung eine Mehrheit.“ Allerdings sei auch klar, dass das Fahrverbot dann auch kontrolliert werden muss.