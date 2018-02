Von Harald Angerer

Kitzbühel – Der öffentliche Nahverkehr als Erfolgsmodell in Tirol – erst kürzlich wurden die steigenden Zahlen dazu präsentiert. Vor allem im Inntal wird das Angebot auch laufend besser. Im Bezirk Kitzbühel scheint das nicht ganz so schnell zu gehen. Zumindest zeigen das die vielen Wünsche der Bus- und Zugfahrer. Nicht nur das Pend­lerforum Brixental hat noch einige offene Wünsche an das Land Tirol, den Verkehrsverbund Tirol (VVT) und die ÖBB, auch die Schüler der Handelsakademie (HAK) Kitzbühel haben sich dazu Gedanken gemacht. „Wir haben unsere Mitschüler gefragt, wo sie Probleme bei den Verbindungen haben, und haben das Ganze zusammengefasst“, erklärt Schulsprecherin Tessa Soder.

Im Dezember des Vorjahres fand ein Öffi-Treff des Landes Tirol, des VVT und der ÖBB in Kitzbühel statt, dabei haben die Schüler eine Wunschliste übergeben. Zumindest ein Anliegen konnte der VVT inzwischen umsetzen: Der Regiobus 8302 fährt nun um fünf Minuten früher, also mit Abfahrt 6.45 Uhr in St. Ulrich a. P. Fahrgäste erreichen damit pünktlich ihren Zug am Bahnhof Fieberbrunn-Rosenegg.

Ein weit größeres Problem gibt es hingegen nach Kössen. Davon betroffen sind nicht nur die HAK-Schüler, sondern auch jene des Gymnasiums St. Johann i. T. und Pendler, die in Richtung Kitzbühel müssen. Die passenden Verbindungen in St. Johann würden fehlen oder es sei gar keine passende Busverbindung aus Kössen vorhanden. Alleine im Gymnasium St. Johann sind es an die 50 Jugendliche, die davon betroffen sind. Eltern organisieren selbst Sammeltaxis. „Hier tragen wir aber die Verantwortung“, ärgerte sich ein Vater beim Öffi-Treff. Dieses Problem bestätigen auch die HAK-Schüler. Die Buszeiten seien vor allem auf die Arbeitszeiten ausgerichtet, das würde aber nicht zu den Schulzeiten passen. Wartezeiten von über einer halben Stunde beim Umsteigen seien deshalb nichts Ungewöhnliches.

Diese nicht optimale Verbindung von St. Johann nach Kössen sei bekannt, heißt es von Seiten des VVT. Hier würden Gespräche mit der Gemeinde und dem Tourismusverband laufen.

Kössens Bürgermeister Reinhold Flörl bestätigt, dass es für März einen Gesprächstermin gibt. „Wir hatten aber schon vorher den Kontakt gesucht, sind bei der zuständigen Dame in der Landesregierung aber bisher nicht gehört worden“, sagt Flörl. Er betont aber die Wichtigkeit einer besseren Anbindung nach St. Johann. „Es ist traurig, aber wahr, die Verbindungen in den Nachbarbezirk sind besser als jene nach Kitzbühel, schildert der Bürgermeister. Der bereits kolportierten Idee des VVT, so genannte „Gelegenheitsverkehre“ zwischen Kössen und St. Johann einzurichten, kann er nichts abgewinnen. „Damit würden die Kosten zu zwei Dritteln auf die Gemeinde abgewälzt. Natürlich wollen wir auch einen Teil dazu beitragen, aber hier geht es um ländliche Infrastruktur. Werktags gibt es zwischen 13.40 Uhr und 16.55 Uhr keine Verbindung, das ist weit über der Zumutbarkeitsgrenze“, sagt Flörl. Man sei hier in den vergangenen Jahren einfach stiefmütterlich behandelt worden. Er will auch die Gemeinden Schwendt und Kirchdorf mit ins Boot holen, die ebenfalls davon betroffen sind.

Doch das ist nicht die einzige Problemstelle der Schüler und Jugendlichen. „Zu den normalen Schulzeiten geht es eigentlich ganz gut, ein Problem wird es, wenn wir Nachmittagsunterricht haben“, schildert Soder. Betroffen davon ist die Busverbindung nach Going über Reith i. A. Hier müssten die Schüler den Umweg über St. Johann nehmen, weil eine passende Verbindung fehle.

Ein Thema bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind auch mehr Abendverbindungen. Sowohl bei der Bahn als auch beim Bus. Vor allem nach 18 Uhr fehle es an Verbindungen. So sei es zum Beispiel nach 18 Uhr nicht mehr möglich, mit einem Bus ins Pillerseetal zu kommen. Sie würden sich einen Nightliner wünschen, wie es ihn in anderen Bezirken Tirols bereits gibt.