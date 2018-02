Umhausen – Ein Felssturz ereignete sich am späten Mittwochvormittag in Umhausen im Ötztal. Die Zufahrtsstraße in den Ortsteil Farst muss vorläufig für diese Woche gesperrt bleiben. Rund 200 Kubikmeter Felsgestein sind aus einer Felswand herausgebrochen und haben die Gemeindestraße verlegt, teilte das Land Tirol in einer Aussendung mit. Zum Zeitpunkt des Felsabbruchs waren keine Fahrzeuge oder Personen auf der Straße unterwegs.

Derzeit ist der Ortsteil Farst mit mehreren Bauernhäusern und einer Jausenstation verkehrsmäßig abgeschnitten und nur für Bewohner über einen Notsteig erreichbar. „Allfällig notwendige Versorgungen werden mit einem Hubschrauber durchgeführt“, heißt es von Seiten des Landes.

„Die Straßensperre ist deshalb notwendig, weil noch eine bis zu 300 Kubikmeter große Felsnase übriggeblieben ist. Diese muss jetzt mit Hebekissen oder mittels einer Sprengung abgetragen werden“, erklärte Landesgeologin Petra Nittel-Gärtner nach einer Geländeerkundung. (TT.com)