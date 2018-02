Going, Kitzbühel – Erst vergangene Woche wurde in Going eine neue Lkw-Kontrollstelle offiziell in Betrieb genommen. Die Finanzpolizei zieht nach einer Schwerpunktkontrolle gemeinsam mit der Verkehrspolizei eine positive Bilanz. „Die Finanzpolizei konzentriert sich vorwiegend auf ausländische Transportunternehmer, welche auf die gesetzliche Einhaltung hinsichtlich Lohn- und Sozialdumping kontrolliert werden“, schildert Franz Foidl, Leiter der Finanzpolizei Bezirk Kitzbühel-Lienz. Bei den Kontrollen wurden unzählige Vergehen dahingehend festgestellt. „Von der Finanzpolizei ergehen umfangreiche Strafanzeigen an die zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden, welche sich in fünfstelliger Höhe wiederfinden“, erklärt Foidl.

Weiters stellte auch die Verkehrspolizei sämtliche Übertretungen in deren Bereich fest, welche ebenfalls zur Anzeige gebracht werden. Foidl verweist auf die gute Zusammenarbeit zwischen Finanzpolizei und Polizei, welche die Kontrollen ermögliche, und er kündigt weitere gemeinsame Kontrollen an.

Besondere Priorität der Finanzpolizei habe die Überwachung der Einhaltung des Lohn- und Sozialdumpinggesetzes, welches auch mit sehr hohen Strafen zu ahnden ist. „Grund dafür ist neben dem Schutz der heimischen Wirtschaft auch der Schutz der Kraftfahrer bzw. die Gewährleistung eines fairen Wettbewerbes“, sagt Foidl. Analog werden solche Kontrollen auch in der Baubranche durchgeführt. (TT)