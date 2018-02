Innsbruck – Am kommenden Wochenende erwarten die Autofahrerklubs mehr Staus. In der Steiermark und Oberösterreich enden die Semesterferien, umgekehrt beginnen in den Niederlanden sowie in der Slowakei und Tschechien die Ferien. Damit ist ein ziemlicher Andrang in die heimischen Skigebiete bzw. aus diesen garantiert. Durch Wochenend- und Tagesausflügler wird die Situation weiter verschärft.

Hauptreisetag wird einmal mehr der Samstag sein. In Tirol dürften die Inntalautobahn (A12), insbesondere beim Autobahngrenzübergang Kufstein/Kiefersfelden, der Fernpass (B179) zwischen Nassereith und Füssen in Bayern sowie die Seitentäler des Inntales, wie etwa das Zillertal (B169), betroffen sein. Klassische Staustrecken sind weiters die Brixentalstraße (B170) im Raum Kirchberg/Kitzbühel und die Verbindung von Kitzbühel über den Pass Thurn nach Mittersill in Salzburg (B161).

Der ÖAMTC erwartet vor allem auch am Autobahngrenzübergang Walserberg auf der Westautobahn (A1) Wartezeiten. Dazu kommen andere Transitrouten in Westösterreich: in Vorarlberg die Rheintal-Autobahn (A14), Höhe Bludenz, bei der Abfahrt ins Montafon und die Arlberg-Schnellstraße (S16) zwischen Bludenz und der Mautstelle St. Jakob. (TT.com, APA)