Innsbruck, Kufstein – Kaum ein Wochenende ohne Staumeldung: Auch am heutigen Reisesamstag müssen Autofahrer auf den Transitrouten in Tirol wieder Nerven aus Stahl beweisen – weil sie nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit im Stau feststecken.

So reichte die Autokolonne etwa schon am Vormittag von der Autobahngrenze Kufstein/Kiefersfelden bis nach Wörgl zurück – satte 14 Kilometer Blech reihte sich da aneinander. Die Wartezeiten für die Insassen betrugen bis zu 70 Minuten. Erst gegen 11 Uhr entschärfte sich die Situation langsam, trotzdem mussten Stau-Steher sich auch danach noch rund 40 Minuten gedulden, bevor die Heimreise langsam weiterging. Auch nach Mittag hieß es für viele Autofahrer warten.

Blockabfertigung verschärfte Stausituation

Auch auf den Ausweichstrecken – etwa der Eibergstraße (B173) oder der Tirolerstraße (B171) – ging es nur langsam voran. Zwischen Schwoich und der Grenze mussten sich Autofahrer auf einen Zeitverlust von 25 Minuten einstellen, auf der Eibergstraße verloren Ausreisewillige rund 30 Minuten.

Nicht viel besser war die Situation am Fernpass: Sowohl vor dem Lermoosertunnel als auch vor dem Grenztunnel Füssen wurde ab den Morgenstunden Blockabfertigung in Richtung Süden verhängt: Bei Füssen reichte der Stau dadurch bis auf die deutsche Autobahn A7 zurück. Die Kolonne staute sich dann bis Heiterwang weiter. Autofahrer saßen rund zwei Stunden lang fest. Auch am frühen Nachmittag ging es am Fernpass nur schleppend weiter.

Eine regelrechte Geduldsprobe – wie so oft am Wochenende – war auch die Anreise ins Zillertal. Beim Brettfalltunnel gab es ab den frühen Morgenstunden Blockabfertigung, taleinwärts reichte der Stau schon nach kurzer Zeit bis nach Jenbach zurück, was einer Länge von sechs Kilometern entspricht. Talauswärts standen die Autofahrer auf einer Strecke von rund sieben Kilometern und verloren bis zu 45 Minuten.

Laut ARBÖ soll der Höhepunkt der Reisewelle um die Mittagsstunden stattfinden. Eine Entspannung der Stausituation ist erst am späteren Nachmittag zu erwarten. (TT.com)