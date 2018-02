Wattens – Am Montag kam es gegen Mittag auf der Inntalautobahn bei Wattens zu einem Fahrzeugbrand. Gegen 12.30 fing der Klein-Lkw eines 20-jährigen Österreichers bei der Auswahrt Wattens in Brand – die Ursache ist derzeit unbekannt. Der Lenker konnte das Fahrzeug am Pannenstreifen anhalten, er und sein Mitfahrer verließen den brennenden Wagen unverletzt. Ein nachkommender Autofahrer konnte den Brand mit Hilfe eines Feuerlöschers beenden. Am Fahrzeug entstand dennoch Totalschaden. (TT.com)