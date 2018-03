Von Harald Angerer

St. Johann i. T. – Der heurige Winter lässt die Touristiker und den Handel jubeln. Er ist schneereich und lang. Doch nicht alle können sich so uneingeschränkt über den Winter freuen. Für die Straßenmeisterei bedeutet ein langer und harter Winter viel Arbeit. „Der bisherige Winter war eine spezielle Herausforderung“, sagt Erwin Obermaier, Leiter des Bauamts Kufstein und somit auch Zuständiger für die Straßenmeisterei St. Johann.

„Heuer gab es besonders viele Tage mit Frost-Tau-Wechsel“, weiß Obermaier. Damit war auch der Salzverbrauch enorm und auch bei den Stunden gibt es ein sattes Plus. Im Vorjahr wurden von der Straßenmeisterei St. Johann im gesamten Winter 1800 Tonnen Salz verbraucht, im Durchschnitt in den vergangenen drei Wintern 2200 Tonnen. Im heurigen Winter sind es bis jetzt bereits 3300. Tonnen Salz, die auf die Straßen aufgebracht wurden. Die Temperaturen im heurigen Winter haben den Salzverbrauch in die Höhe getrieben. Es gab sehr viele Tage rund um null Grad und hier ist der Verbrauch am höchsten. „Zudem hatten wir einige Regentage. Der Regen wäscht die aufgebrachte Salzsole von der Straße“, erklärt Obermaier. Einen Engpass beim Streusalz wie im Winter 2004/05 schließt er trotzdem aus. „Wir haben in den vergangenen Jahren viele Verbesserungen vorgenommen“, sagt Obermaier. So wurden deutlich mehr Salzsilos gebaut. In einem Winter wie dem heurigen kommt die Straßenmeisterei aber dennoch nicht mit dem eigenen Lager aus. Eine Nachlieferung sei aber kein Problem.

Aber nicht nur für den Salzverbrauch sind solche Frost-Tauwetter-Wechsel entscheidend, auch für die Straßen selbst. So rechnet der Leiter des Baubezirksamts mit vielen Winterschäden, die im Frühling wieder ausgebessert werden müssen.

Die Straßenmeisterei St. Johann ist in einem Großteil des Bezirks Kitzbühel für die Räum- und Streuarbeiten zuständig. Kössen wird hingegen von den Kufsteiner Kollegen versorgt und im Brixental ist die Grenze zwischen Wes­tendorf und Brixen der Schnittpunkt mit den Wörgler Kollegen. Insgesamt arbeiten 29 Personen in der Straßenmeisterei St. Johann. Sechs große Räumfahrzeuge stehen zur Verfügung, dazu kommen noch weitere sechs Fahrzeuge von externen Frächtern.