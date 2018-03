Von Brigitte Warenski

Innsbruck — Dass künftig Deutschlands Städte Dieselautos aus ihren Zentren verbannen dürfen, sorgt auch bei den Tiroler Autofahrern für Aufregung. Überrascht zeigen sich viele Lenker, dass es (oft schon seit Langem) keine freie Fahrt mehr in viele Städte Europas (u. a. Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Norwegen ...) gibt. Obwohl z. B. in München seit zehn Jahren eine Plakettenpflicht für (fast alle) Dieselautos gilt, „wissen das viele Tiroler Autofahrer immer noch nicht. Vor dem Oktoberfest verkaufen wir jedes Jahr Unmengen an neuen Plaketten", sagt Martin Eder vom ÖAMTC Tirol.

Überrascht zeigen sich meist jene Fahrer, denen italienische Post ins Haus flattert. „In die meisten historischen Zentren in Italien darf man nur mit Sondergenehmigung reinfahren. Beachtet man das als Tourist nicht, wird man gestraft und diese Strafe sollte man zahlen", rät Eder. Dass sich Lenker daran halten, dafür sorgen Überwachungskameras. „Diese sind an den Einfahrtsbereichen jeder ,zona traffico limitato'. In Deutschland gibt es so etwas nicht, hier kontrolliert die Polizei die Umweltzonen", so Eder. Die bisher sechs Umweltzonen in Österreich — unter anderem in Graz — sind für Touristen hingegen nicht relevant. Sie gelten nur für „Nutzfahrzeuge", wie es explizit heißt (Informationen unter www.umwelt-pickerl.at).

Verwirrend sind die Regelungen deshalb, weil es in Europa keine einheitlichen Bestimmungen für Umwelt- und Fahrverbotszonen gibt. Die Palette reicht hier von Fahrverboten zu bestimmten Uhrzeiten bis zur Plakettenpflicht. Der ÖAMTC rät daher, dass sich Reisende unbedingt vor der Fahrt über die geltenden Bestimmungen informieren. „Erkundigen Sie sich schon daheim, ob z. B. das Hotel in einer solchen Zone liegt. Vielfach gibt es bei vorheriger Abklärung die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung für das Be- und Entladen zu bekommen", so Eder.