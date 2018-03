Von Harald Angerer

Kitzbühel, St. Johann — Das Baubezirksamt Kufstein, welches auch für den Bezirk Kitzbühel zuständig ist, hat auch heuer wieder ein umfangreiches Straßen-Neubau- und Sanierungsprogramm im Bezirk Kitzbühel. Insgesamt fließen im kommenden Sommer 4,4 Millionen Euro in die Straßen im Bezirk. „Tendenziell ist es mehr Geld für den Bezirk Kitzbühel als für Kufstein, vor allem bei den Neubauten", schildert Erwin Obermaier, Leiter des Baubezirksamtes, gestern bei einer Pressekonferenz in St. Johann.

Kitzbühel: Die vergangenen zwei Jahre war vor allem Kitzbühel stark betroffen durch die Sanierung der Pass-Thurn-Straße. Auch heuer wird hier wieder gearbeitet, denn nun wird der letzte Teil der Straße saniert. „Doch dieses Mal müssen wir nicht bis zum Erdmittelpunkt graben", scherzt Jürgen Wegscheider vom Baubezirksamt. Im Bereich Kahlbacher bis Schwarz­e Brücke muss nur noch der Belag saniert werden, bei den vergangenen Baulosen mussten auch viele Leitungen verlegt werden. Die Bauarbeiten sollen heuer nur drei Wochen im Juni dauern.

Ebenfalls saniert wird der Lebenbergtunnel in Kitzbühel. Auch hier sind es Belagsarbeiten und Arbeiten an der Belüftung und beim Abwasser. Die Arbeiten werden auf Frühling und Herbst aufgeteilt. Von 3. April bis 30. Mai ist der Tunnel nur einspurig befahrbar. Von Richtung Kirchberg kommend kann normal durchgefahren werden, aus der anderen Richtung wird über die Stadt umgeleitet. „Das hat sich als bessere Variante erwiesen", sagt Obermaier. Der zweite Bauabschnitt erfolgt von 3. September bis 23. November. Hier wird dann untertags nicht gearbeitet, lediglich in der Nacht. Es kann dann aber zu Totalsperren des Tunnels kommen.

St. Johann: Die Einfahrt St. Johann-Süd wird im Frühling in Angriff genommen. Es sollen drei Ampeln errichtet werden und eine neue, zusätzliche Einfahrt im Bereich West des Gewerbegebietes. Dazu kommen auch zwei Fußgängerampeln. „Dabei geht es vor allem um die Sicherheit der Fußgänger und der Einbieger", betont Wegscheider. Eine endgültige Verkehrslösung für den Bereich sei das noch nicht. Hier würden die Gespräche mit der Gemeinde weiterhin laufen. Bis dahin gelte es aber für mehr Sicherheit in dem Bereich zu sorgen.

Ein weiteres Baulos in St. Johann ist die Neugestaltung der Entwässerung bei der ÖBB-Unterführung an der Hochkönigstraße im Herbst des Jahres.

Aurach: Ein Straßenneubau erfolgt in Aurach an der Pass-Thurn-Bundesstraße im Bereich Alpenhof. In dem Bereich muss die Entwässerung neu gestaltet und der Belag saniert werden. Dadurch fällt das Baulos unter Neubau. Die Arbeiten sollen im Herbst des Jahres starten und dauern bis Frühjahr 2019.

Fieberbrunn: Ebenfalls von Herbst 2018 bis Frühjahr 2019 wird die Grenzbrücke zwischen St. Johann und Fieberbrunn mit einem deutlich entschärften Radius neu gebaut. „Hier haben wir eine Unfallhäufigkeit, die wir nun entschärfen", schildert Wegscheider. Vorgesehen ist auch ein Fußgänger- und ein Fahrradstreifen.

Waidring: Gleich zwei Baustellen entfallen auf das Gemeindegebiet Waidring. Zum einen erfolgt im Herbst eine Belagssanierung zwischen der Einfahrt Ost und der Imbissstube und zum anderen wird ebenfalls eine Unfallhäufungsstelle am Pass Strub kurz vor der Grenze nach Salzburg entschärft. Hier wird bis Ende Juni der Radius einer Doppelkurve entschärft.

Kirchdorf: Die Loferer Straße steht im Herbst des Jahres auf dem Programm. Zwischen der Kreuzung L274 und Jageregg muss der Fahrbahnbelag saniert werden. Ebenfalls im Herbst steht dann die Sanierung der Erpfendorfer Straße im Bereich Lanigerbrücke bis Wohlmuting auf dem Programm. Dazu kommt die Sanierung der Kirchdorfer Straße zwischen Lederer und Stausee, diese erfolgt bereits im Frühjahr.

Hopfgarten: In der Kelchs­au muss im Herbst des Jahres die so genannte Kehlbachbrücke saniert werden.

Itter: Die Gemeinde Itter kann sich schon bald über einen neuen Fahrbahnbelag im Bereich Fußballplatz bis Gemeinde freuen. „Auch hier ist eine Sanierung notwendig", schildert Wegscheider. Die Arbeiten sind für das Frühjahr geplant.

Kirchberg: Die Straße in die Aschau ist ebenfalls sanierungsbedürftig. Im Frühjahr wird deshalb der Bereich Rettenbach — Reiserer neu asphaltiert.

Reith: Nichts Neues gibt es bei der Kohlhofer Brücke. Hier müsse man auf die Regierungsbildung warten, erst dann werde es zu dem umstrittenen Projekt eine klare Aussage geben.