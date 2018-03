Verkehr

Motorrad gegen Pkw: „Schuld sind immer die anderen“

In einer Umfrage mit 2500 Beteiligten kritisierten Pkw-Fahrer am häufigsten, dass Motorradfahrer zu selten blinken. Umgekehrt hielten die Biker das Telefonieren am Steuer eines Pkw für sehr gefährlich.