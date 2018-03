Kauns – Nach einem Hangrutsch auf die Landesstraße in Kauns bleibt die Strecke vorläufig gesperrt. Die Zufahrt zum Ortsteil Ebene in der Gemeinde Kaunerberg ist von Kauns aus möglich.

Die Landesgeologie hat nach einem Lokalaugenschein am Dienstag die Sicherungsmaßnahmen festgelegt. „Zuerst muss das auf der Kauner Straße (L64) befindliche Hangrutschmaterial im Ausmaß von rund 20 Kubikmetern beseitigt werden. Dann müssen entlang des Hangrutsches sowie der weiteren abrutschgefährdeten Schollen im Lockermaterial Betongleitwände in der Straßenmitte aufgestellt werden“, wird Landesgeologe Werner Thöny in einer Aussendung zitiert. „Nach erfolgter Errichtung der Betongleitwände kann die Straße halbseitig für den Verkehr geöffnet werden.“

Als Ursache für den Hangrutsch sind die Schneeschmelzvorgänge während der Tauperiode der letzten Tage zu sehen. „Aus diesem Grund ist vor allem bei Einsetzen intensiver Schneeschmelze, starker Niederschläge und auch zwischendurch regelmäßig der aktuelle Bereich zu beobachten“, so Thöny. Bei Schneefreiheit wird eine neuerliche Beurteilung durch die Landesgeologie durchgeführt, um weiterführende Maßnahmen abzuklären und festzulegen. (TT.com)