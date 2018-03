Thaur – Die wichtigsten Verbindungsachsen in Thaur erfahren heuer wesentliche Umgestaltungen: Wie berichtet, bleiben die im Vorjahr neu eingeführten Einbahnregelungen am Auweg (er ist nur noch nach Norden, also dorfeinwärts, befahrbar) und Lorettoweg (nur noch südwärts, also aus dem Dorf heraus) bestehen, allerdings kommt es zu einer ganzen Reihe von baulichen Veränderungen.

Der Umbau der Kreuzung zwischen Auweg und Dörferstraße ist bereits im Gange, im Zuge dessen wird auf der Westseite auch ein Gehsteig errichtet. Sobald die Arbeiten dort abgeschlossen sind, folgt sogleich der große Umbau der Kreuzung Dörferstraße – Lorettoweg – Bauerngasse: Seit dort 2017 die Dörferstraße als wichtigste Durchzugsstraße gegenüber dem Verkehr, der von der Bauerngasse kommt und weiter Richtung Loretto­weg fließt, per Stopptafeln abgewertet wurde, kam es, wie berichtet, vor allem anfangs zu diversen brenzligen Situationen. Daher wird im April und Mai ein überfahrbarer Kreisverkehr errichtet, der die Kreuzung entschärfen soll. Auch am Lorettoweg ist ein Gehsteig geplant, der laut BM Christoph Walser die Straße schmäler machen und so den Verkehr verlangsamen soll.

Schließlich kommt es auch weiter östlich noch zu Veränderungen: Die Dörferstraße wird künftig gegenüber der Solegasse – diese ist eine Landesstraße – abgewertet, auch hier wird zugleich der Kreuzungsbereich neu gestaltet. Insgesamt kosten die Maßnahmen laut BM Walser rund 450.000 Euro, wobei die Gemeinde ca. 250.000 Euro zu tragen habe.

Aktuell entsteht außerdem eine neue Straße beim Sportplatzareal: Sie soll in Zukunft die dritte große Dorfzufahrt von Süden (neben Auweg und Essacherweg) bilden. Die Straße kommt über die Grundzusammenlegung in Thaur zustande, die Gemeinde muss hier laut Walser nur Infrastrukturkosten von etwa 100.000 Euro tragen. (md)