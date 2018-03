Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Traktoren mit Anhängern aus Stahl, die riesige Steine oder Aushubmaterial befördern. Seitdem die Straßen in Tirol wieder schneefrei sind, sind diese Gespanne in vollem Einsatz und das zum Ärger von Autofahrern, wie zahlreiche Anrufe bei der Tiroler Tageszeitung zeigen.

„Sie sind mit ihren Anhänger­n auf den Landesstraßen fast gleich schnell wie Pkw unterwegs. Auch in den Orten wird zu wenig Vorsicht an den Tag gelegt. Die engen Ortsdurchfahrten werden mit voller Geschwindigkeit passiert. Wenn man als Pkw-Fahrer entgegenkommt, kriegt man richtig Angst und kann eigentlich nur noch sofort stehenbleiben“, erzählt u. a. die Innsbruckerin Roswitha J. (Name der Redaktion bekannt). Einige Recherchefahrten auf der Schlossstraße von Innsbruck (Autobahnausfahrt Mitte) Richtung östliches Mittelgebirge belegen diese Erfahrungen der TT-Leser. Traktoren mit Stahlcontainern auf ihren Anhängern sind mit 50 bis 60 km/h unterwegs, fast ebenso schnell wie man selbst als nachfolgender Pkw. Das Thema Traktoren beschäftigt auch die Polizei: „Es sind vor allem die Großtraktoren, die immer wieder Anlass zu Kritik geben. Besorgte Eltern, die Bewohner dicht besiedelter Wohngebiete und Ortschaften, aber auch andere Verkehrsteilnehmer tragen ihre Sorgen an die Gemeinden, Behörden und Polizei heran, weil sie ihre Kinder oder sich selbst durch die Großtraktoren zunehmenden Gefahren ausgesetzt sehen. Gerade in Ortschaften oder dicht verbauten Gebieten verursachen Großtraktoren aufgrund ihrer Abmessungen, ihres Abrollgeräusches, ihrer überdimensionalen Räder und der oft mitgezogenen großen Anhänger Unbehagen bei Fußgängern, Kindern, Senioren, Radfahrern und auch Autofahrern“, sagt Marku­s Widmann, Leiter der Landesverkehrsabteilung in der Polizeidirektion Tirol. Die Polizei reagiert laut Widmann auf diese Beschwerden „mit etlichen Schwerpunktkontrollen, bei denen insbesondere die Einhaltung der Geschwindigkeiten, der Ladungssicherung sowie die Einhaltung der gewerblichen Voraussetzungen bei der Verwendung derartiger Traktoren kontrolliert werden“.

Persönliche Wahrnehmungen von Autofahrern seien aber mit Vorsicht zu genießen, „weil die am ungeeichten Tacho abgelesene Geschwindigkeit von der mit einem geeichten Messgerät – wie die Polizei sie in Verwendung hat – zum Teil erheblich abweichen kann“, so Widmann.