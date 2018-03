Von Hans Nikolussi

Ehrwald – Bald werden schwere Baumaschinen und Lkw das Straßenbild im Tourismusort unter dem Wetterstein bestimmen. Mit der notwendigen Sanierung der Ortsdurchfahrt steht den Ehrwaldern ein äußerst unangenehmes Bauprojekt ins Haus. Die Erneuerung der beinahe 100 Jahre alten Wasserleitung im Straßenkörper und der desolate Zustand des viel benutzten Verkehrsweges machen eine umfassende Sanierung notwendig. Das wird jedoch nicht ohne Belastung für die Bevölkerung über die Bühne gehen können.

Um etwas Positives vorwegzunehmen: Es ist gelungen, alle am großen Infrastrukturprojekt beteiligten Gewerke unter einen Hut zu bringen. So werden Strom-, Gas-, Lichtleiter- und Wasserleitungen in einem Zug unter der Erde verschwinden. Über die Sanierung der Ehrwalder Hauptverkehrsader haben sich Gemeinde und Baubezirksamt im Vorfeld lange Zeit die Köpfe zerbrochen. Schließlich wollen die Verantwortlichen die Beeinträchtigungen so gering wie möglich halten. Um eine Totalsperre auf einer Länge von knapp einem Kilometer kommen die Ehrwalder aber nicht herum, auch wenn die Baustelle auf vier Abschnitte aufgeteilt wird. Ähnlich wie in der Lindenstraße in Reutt­e wird es bei den Zufahrten zu Wohnhäusern, Geschäften und Tourismus- und Gewerbe­betrieben zu Einschränkungen kommen.

Bei der Gemeindeversammlung, zu der über 200 Einwohner in den Zuspitzsaal gekommen waren, gab’s Informationen aus erster Hand. Bürgermeister Martin Hohenegg skizzierte das Vorhaben: „Wie von uns allen befürchtet, steht unserer Gemeinde ein unangenehmes Bauprojekt ins Haus. Die Landesstraße muss von der ,Grünen- Baum-Kurve‘ bis zur Kreuzung Bahnhofstraße generalsaniert werden. Nicht nur die Asphaltdecke, sondern auch der Unterbau, die Randsteine und der Gehsteigbereich können nicht mehr durch Einzelsanierungen instand gehalten werden.“ Die Straße müsse komplett neu gebaut werden, da führe kein Weg dran vorbei. „Wir versuchen aber bereits im Vorfeld, alle vorliegenden Informationen über Termine und technische Belange möglichst aktuell an die Bürger weiterzugeben.“

Stefan Hanny, Projektverantwortlicher des Baubezirks­amtes, stellte die technischen und terminlichen Einzelheiten vor. Mit dem ersten Abschnitt vom Grünen Baum bis zur Einfahrt zum Schwimmbad werde am 9. April gestartet. Dieser Bereich sollte bis Ende Mai abgeschlossen sein. Nach einer kurzen Pause gehe es an Abschnitt zwei – bis Anfang Juli. „Dann wird es eine Sommerpause bis 10. September geben“, so Hanny, der damit rechnet, dass der dritte Abschnitt im September angegangen und bis Anfang November abgeschlossen werden kann. Der letzte Teil bis zur Abzweigung Bahnhofstraße werde dann im kommenden Jahr – von Anfang Mai bis Mitte Juni – folgen. Hanny: „Normale Wetterbedingungen vorausgesetzt, sollte der Zeitplan einzuhalten sein.“ Dass durch unvorhersehbare Ereignisse Verzögerungen auftreten könnten, will natürlich niemand ausschließen.

Bürgermeister Martin Hohenegg appellierte an die Bevölkerung, die Angelegenheit mit der notwendigen Gelassenheit zu sehen und gemeinsam durchzustehen. „Behältnisse mit Baldrian an den Straßenlampen der L391 sollten nicht notwendig sein“, meinte er launig. Mit dem Mikrofon in der Hand machte sich der Bürgermeister dann auf den Weg durch den Saal, um den vielen Fragestellern Gehör zu verschaffen. Ob durch den Ausfall von Einnahmen auch Steuererleichterungen für die Betroffenen einhergehen würden, musste das Gemeindeoberhaupt aber verneinen. Detailfragen wurden von den Bauexperten umfassend beantwortet.

Rund 2,2 Millionen Euro dürfte die Sanierung kosten, rund 6500 Kubikmeter Aushub werden bewegt werden müssen.

Große Schilder werden den Durchzugsverkehr sowohl beim Bahnviadukt als auch an der Abfahrt von der B179 in Biberwier auf die Totalsperre der Hauptstraße hinweisen und Umleitungsmöglichkeiten aufzeigen.

Die Linien des öffentlichen Nahverkehrs werden ab dem Hauptplatz nach Fahrplan unterwegs sein, die Schülertransporte zum Bahnhof mit zwei Kleinbussen organisiert werden. Alle Fahrverbote, vor allem die durchs „Moos“, werden aufrechtbleiben.

Ehrwald dürfte dennoch einen Sommer mit vielen Umwegen und Problemen erleben. Eine sanierte und verbesserte Ortsdurchfahrt sollte am Ende aber für alle Positives bringen. Und mit dieser Meinung stand die Gemeindeführung bei der Versammlung nicht allein da.