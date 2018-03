Wien – Mit den steigenden Temperaturen nimmt auch die Zahl der Fahrradfahrer zu. Der VCÖ wies am Freitag darauf hin, dass rund drei Millionen Haushalte zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad haben. Rund fünf Millionen Erwachsene und Jugendliche nutzen das Rad zumindest gelegentlich als Verkehrsmittel.

Während in Österreich im Februar noch sieben von zehn Radfahrenden pausieren, ist es im März nur mehr jeder dritte, informierte der VCÖ. Das zeigen auch Daten von Rad-Zählstellen: In Graz waren im Schnitt der vergangenen drei Jahre im März um rund zwei Drittel mehr Radfahrende unterwegs als im Februar, in Wien sogar um rund drei Viertel.

„Die Zahl der Fahrrad-Haushalte in Österreich ist hoch. 77 Prozent haben zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad. Im Land Salzburg und in Wien gibt es sogar mehr Fahrrad-Haushalte als Auto-Haushalte“, wies VCÖ-Sprecher Christian Gratzer auf Daten der Statistik Austria hin. Insgesamt haben fast drei Millionen Haushalte in Österreich ein Fahrrad, die meisten Fahrrad-Haushalte gibt es in Niederösterreich mit 584.000. (APA)