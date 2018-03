Von Helmut Mittermayr

Reutte – Die Herrschaften schauen gern auch mal persönlich vorbei. So mancher „brave Bürger“ schreckte schon zurück, als ihm am Hauseingang eine unbekannte Person eine Dienstmarke unter die Nase hielt. Ist dieser Punkt erst erreicht, ist die Wahrscheinlichkeit, keine größere Summe an die Republik Österreich bezahlen zu müssen, nur noch sehr gering. Die Rede ist von Steuerhinterziehung, also dass die Normverbrauchsabgabe (NoVA) nicht entrichtet worden ist. Vorausgegangen sind immer intensive Recherchen samt Risikoanalyse der Finanzpolizei, die bestens vernetzt das Umfeld der untersuchten Person meist viel besser kennt, als der Betroffene anfangs glaubt.

Niedrigere Kfz-Steuersätze, günstigere Versicherung, keine NoVA, Umsatzsteuerersparnis bei Neuwägen, emotionale Bindung – die Gründe sind vielfältig, warum Fahrzeuge im Ausland angemeldet bleiben, obwohl sie längst österreichische Kennzeichen tragen müssten. Wer nach Österreich zieht, egal ob aus beruflichen oder privaten Gründen, muss sein Fahrzeug nach einem Monat hier anmelden. Ausnahmen gibt es nur für Pendler oder Saisonniers. Und was viele nicht wissen (wollen): Das Kraftfahrzeugsteuergesetz gilt auch für die Verwender von Fahrzeugen, nicht nur für die Halter.

Erich Tiefenbrunn ist Teamleiter Oberland bei der Finanzpolizei, zuständig für die Bezirke Landeck, Imst und Reutte. Er kann dem Außerfern in Sachen Nummerntafeln eine absolute Ausnahmestellung attestieren. Quasi den Titel des Rekordhalters – über den sich der Lokalstolz in Grenzen halten wird. „Nirgendwo in Tirol sind nur annähernd so viele Fälle von Abgabenhinterziehung in diesem Bereich bekannt wie im Bezirk Reutte“, weiß der Fachoberinspektor. „Im Jahr 2017 wurden 169 Fälle abgearbeitet. 150 Personen bekamen insgesamt 300.000 Euro vorgeschrieben.“ Jeden zweiten Tag „blattelt“ es im Außerfern jemand auf. Zum Vergleich wurde 2017 im Bezirk Landeck gerade einmal 15 Fällen nachgegangen und zehn zur Anzeige gebracht. Allein heuer gab es im Jänner und Februar im Bezirk Reutte schon wieder 26 neue Vorladungen. In 80 Prozent der Fälle sind deutsche „Nummern“ betroffen, seltener Autos von Menschen aus Osteuropa, die im Gastgewerbe arbeiten.

Die TT bat Erich Tiefenbrunn um die Konstruktion eines fiktiven Musterfalles. Der Finanzer: „Zum Beispiel zieht eine deutsche Familie nach Ehrwald und kauft sich dort ein Haus. Vater, Mutter und Tochter haben je ein eigenes Auto. Obwohl alle hier leben und der Mittelpunkt der Lebensinteressen längst in Österreich ist, verbleiben die deutschen Kennzeichen auf den Autos.“ Damit würde der Staat genauso wie die heimische Wirtschaft geschädigt. Um die Ummeldung würden die Erwischten trotz fantasiereichster Ausflüchte dann nur ganz selten herumkommen. Selbst­importe, Briefkastenfirmen, nachgeschriebene Fahrtenbücher, erfundene Verwandte – alles komme vor und oft bleibe es auch nicht bei einem Delikt. Die Beweislast liegt übrigens beim Verwender oder Zulassungsbesitzer, was den Märchenerzählern, natürlich auch Einheimischen, schnell die Grenzen aufweist. Aber jeder Fall sei ein Einzelfall, verallgemeinert werde nie. Meist muss die NoVA, die von 0 bis 32 Prozent reichen kann, für den Zeitwert des Fahrzeugs nachbezahlt werden. Zusätzliche Strafen sind eher selten, die NoVA, ein europäisches Unikum, ist ja eine Selbstberechnungsabgabe, die aus eigenem Antrieb beim Finanzamt gemeldet werden muss. Jeder einzelne Fall wird auch der internen Betrugskoordinationsstelle gemeldet, die nochmal prüft, ob ein lässliches Versehen oder gar schwerer Vorsatz vorliegt.

Und wie gelangen die Fälle überhaupt zur Finanzpolizei? Der erfahrene Finanzer: „Weil es menschelt. Dem Umfeld der Neuzugezogenen fällt das Verhalten auf. Es wird als ärgerlich empfunden, dass manche glauben, sich Abgaben wie die NoVA einfach sparen zu können, während alle anderen zahlen müssen. Folglich kommt es zur anonymen Anzeige, der wir nachgehen müssen.“ Ein wichtiger Aufdecker sei auch die Polizei selbst, die die Einhaltung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes ebenfalls zu überwachen habe und der natürlich auffalle, wenn tagtäglich ein Fahrzeug mit ausländischer Nummer im Bezirk chauffiert werde.

Wer einmal am Radar der Finanzpolizei aufscheint – „und wir können ab der österreichischen Standortvermutung bis zum Gegenbeweis sehr hartnäckig werden“ –, der wird ins Finanzamt Reutte gebeten, um dort seine Geschichte zu erzählen. Allein sind er oder sie dort meistens nicht. Die Beschuldigten geben sich die Klinke in die Hand. Bis zu zehn am Tag werden befragt.

Nicht immer ist Steuer- „Schonung“ das alleinige Motiv, um ein ausländisches Kennzeichen im Außerfern monatelang spazieren zu fahren. „Wir hatten auch schon Familien, die angaben, die ,vergessene‘ NoVA selbstverständlich sofort bezahlen zu wollen, die dann aber eine große Bitte äußerten. Ob sie nicht trotzdem mit dem deutschen Kennzeichen weiterfahren dürften. Das sei das letzte Stück Erinnerung an die verlorene Heimat.“