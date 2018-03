Von Marco Witting

Innsbruck – Die Musik wird unterbrochen. Aus dem Autoradio ertönt die Warnung vor einem Falschfahrer. Die Horrorvision für jeden Autofahrer auf der betroffenen Strecke. 2016 war dies zwischen Innsbruck-Ost und Telfs-West insgesamt achtmal der Fall. Im Vorjahr hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. 17 Geisterfahrerwarnungen gab es auf dem Abschnitt. Grund genug für die Asfinag, den Ursachen dafür auch mit einem externen Gutachter auf den Grund zu gehen.

Emil Hell, zuständiger Teamleiter beim Straßenerhalter, sagt aber auch: „Wir sprechen hier bewusst von Meldungen und nicht von verifizierten Geisterfahrern. Immer wieder kommt es vor, dass gerade in Baustellenbereichen Falschfahrer gemeldet werden, die aber keine sind.“ Es gebe internationale Statistiken, die sagen, dass nur ein Teil der Meldungen auch tatsächlich Autofahrer auf der falschen Spur seien. Aber: Andererseits wisse man das nie – und es sei auch nur schwer möglich, einen Geisterfahrer nachzuweisen, wenn dieser seinen Fehler einsieht und umdreht.

Auf der Strecke im Oberland waren es vor allem Meldungen an Sonntagen und in der Dunkelheit, die bei der Asfinag und Ö3 eingingen. Hier gab es auch Baustellen – ansonsten hat sich seitens der Infrastruktur nichts verändert. „Wir schauen uns die Beschilderung an, die Wegweiser und überprüfen das alles, ob es den gesetzlichen Anforderungen entspricht“, sagt der unabhängige Gutachter Markus Baur vor seiner Runde. Meist sei es aber nicht ein Probelm in der Verkehrsführung, das für einen Geisterfahrer verantwortlich ist. „Der Faktor Mensch“ sei die Hauptursache, sagt Baur. Ablenkung oder ein Navigationssystem, das nach einer verpassten Ausfahrt „Bitte wenden“ sagt, seien neben Alkohol am Steuer die Hauptgründe für Falschfahren, so die Experten.

Nach einem schweren Unfall vor der Hauptmautstelle Schönberg (es gab damals ein Todesopfer) hat man 2015 auch dort die Beschilderung geprüft und auch verbessert. Hell sagt aber auch: „Gegen einen Lenker, der einfach umdreht, wo man das nicht darf, kann man nichts machen.“ Baur dokumentiert alle Anschlussstellen auf Video und verfasst dann sein Gutachten. Große Erwartungen hatte er nicht: „Natürlich gibt es immer Möglichkeiten zur Verbesserung. Aber ich erwarte mir insgesamt hier nicht viele Themen.“ Sollten im Gutachten Vorschläge kommen, so werden diese so schnell wie möglich ins Bauprogramm eingebettet.