Von Eva-Maria Fankhauser

Vomp – Der Verkehr ist in der Gemeinde Vomp ein großes Thema. Vor allem, wenn es um die Geschwindigkeit geht. Der „angeschossene“ Radarkasten im Bereich der Schule sorgte bereits für Furore – die TT berichtete. Nun wurde im Gemeinderat eine weitere Maßnahme gegen Raser beschlossen.

An vier neuralgischen Stellen in der Gemeinde soll es künftig zwar nicht blitzen, aber schon hell blinken. Auf Tafeln wird die Geschwindigkeit der Fahrzeuge angezeigt und auch gezeigt, ob man gerade zu schnell unterwegs ist. „Wir wollen damit die Bevölkerung sensibilisieren und Raser sichtbar machen“, sagt BM Karl-Josef Schubert auf Anfrage der TT. Die Tafeln sind bereits bestellt und sollen dann in Altmahd, Fiecht, am Schützenweg und in der Schnittlauchgasse montiert werden. „Wenn es gut läuft, könnten es auch mehr Tafeln werden“, meint Schubert. Es gehe ihm vor allem um die psychologische Wirkung auf die Verkehrsteilnehmer.

Zudem werten die Anzeigetafeln künftig auch aus, wie viele Autos und Lkw täglich in diesen Bereichen unterwegs sind.

Weiters erteilte die Gemeinde einen Auftrag zur Erstellung eines neuen Verkehrskonzeptes. „Es soll durchleuchtet werden, ob z. B. die 30er-Zone noch sinnvoll ist. Oder ob wir flächendeckend eine ­40-km/h-Beschränkung einführen“, sagt der Ortschef. Mit Ergebnissen aus dem Konzept rechnet er ab September. „Erst dann kann der Gemeinderat beraten und notwendige Entscheidungen treffen“, sagt Schubert.

Immer wieder Probleme in Sachen Verkehr gebe es auch im Gewerbegebiet Ost. „Wir wollen da eine Initiative starten und die Verkehrsströme analysieren“, sagt Schubert. Dazu müsse man aber auch die Nachbargemeinden Stans und Schwaz mit an Bord holen. „Wir müssen etwas gegen den täglichen Verkehrskollaps zwischen 16 und 18 Uhr unternehmen“, stellt der Bürgermeister klar. Immer mehr Betriebe würden sich in diesem Bereich ansiedeln, auch auf dem Grund der Nachbargemeinden. Grünes Licht für die Initiative gebe es bereits von Seiten der Gemeinde Stans. Mit Schwaz müsse Schubert erst noch einmal sprechen.